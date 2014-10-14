حجت الاسلام غلامرضا گودرزی در بازدید از نمایشگاه کتاب کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید به اهل ایمان در بهشت درجه داده می شود، اما به اهل ایمان که دارای علم باشند درجاتی داده خواهد شد.

وی افزود: وقتی که علم و ایمان با هم همراه و توام باشند، انسان در پیشگاه خداوند از درجات عالی برخودار خواهد شد، ضمن اینکه علم در امور دنیایی موجب رفاه و آسایش انسان می شود.

گودرزی گفت: برگزاری نمایشگاه های کتاب در روند تعالی و ترقی انسان ها به سوی کمال قطعا تاثیری بسزا خواهد داشت و ما امیدواریم که فرهنگ کتابخوانی روز به روز در بین مردم رواج بیشتری پیدا کند.

وی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی نقش مهمی در توسعه و تعالی جامعه دارد، تصریح کرد: ما دارای عالیترین فرهنگ هستیم و اگر با کتابخوانی این فرهنگ را توسعه دهیم به امتی شکست ناپذیر تبدیل می شویم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: خوشبختانه نمایشگاه کتاب امسال روند خوبی داشته و از استقبال نسبتا خوبی برخوردار بوده است.

حجت الاسلام گودرزی در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی، خاطر نشان کرد: ناشران می توانند در این زمینه نقش مهمی را داشته باشند.

وی در خصوص نقش کتاب در خصوص مقابله با برنامه های ماهواره نیز گفت: رضایت وضع موجود در این زمینه مطلوب نیست، اگرچه قدم هایی برداشته شده که قابل تقدیر است اما کفایت نمی کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم (ص) ادامه داد: از آنجا که همه مردم طالب کمال هستند، اگر فرهنگ درست را دریافت کنند بازار ماهواره به خودی خود کساد خواهد شد، لذا باید تلاش کرد تا فرهنگ صحیح مردم ساخته شود.

گودرزی در پایان یادآور شد: از آنجا که کتاب برای عموم قابل دسترس است لذا می تواند بیش از رسانه و مطبوعات تاثیر گذار باشد.