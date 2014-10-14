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۲۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۵

«مُلفِ گند» به فرهنگسرای نیاوران می‌رود

«مُلفِ گند» به فرهنگسرای نیاوران می‌رود

فیلم مستند «مُلفِ گند» (Molf-e Gand) ساخته محمود رحمانی مستنساز مستقل ایرانی، روز چهارشنبه 23 مهر ماه در فرهنگسرای نیاوران اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش و نشست پرسش و پاسخ این فیلم مستند با حضور کارگردان، جمعی از اهالی سینما و محمدرضا مقدسیان به عنوان منتقد ساعت 18:30 روز چهارشنبه 23 مهر ماه 93 در سالن آمفی تاتر فرهنگسرای نیاوران و در قالب نشست های باشگاه فیلم نیاوران برگزار می‌شود.

این فیلم بلندترین پلان سکانس سینمای ایران است که در یک پلان لانگ تک 53 دقیقه ای ساخته شده و فاقد هر گونه مونتاژ و برشی است. «مُلفِ گند» Molf-e Gand  در زبان شوشتری به «نفوس بد» تعبیر می‌شود.

این فیلم بعد از به دست آوردن جایزه ویژه هیات داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «میلینیوم» Millenium بلژیک، در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «نورمبرگ» Nuremberg در کشور آلمان نیز به روی پرده رفت و توانست جایزه بهترین فیلم جشنواره حقوق بشر نورنبرگ و جایزه ویژه هیات داوران مونیخ را از آن خود کند.

 مستند «مُلفِ گند» همچنین در جشنواره‌ها و مراکز فرهنگی «کمبریج»، «کاسل»، «کالیفرنیا»، «ماساچوست»، «صوفیا»  و چند کشور دیگر حضور پیدا کرد و مورد تحسین قرار گرفت.

«ملف گند» روایت  دردناک، ملموس و  واقعی از جنگ و صدای توپ و بمباران هوایی در دوران کودکی محمد غدیرزاده است. روایتی که در آن نه تصویری از جنگ وجود دارد و نه بازسازی در آن صورت گرفته است، تنها مخاطب را در برخورد با یک کاراکتر از آغاز تا پایان در اتاقی کوچک همراه می سازد.

شرکت در این جلسه برای عموم علاقمندان سینما آزاد و رایگان می باشد.

کد مطلب 2389028

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