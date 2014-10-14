شبه نظامیان 27 نفر را در مرکز نیجریه کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبه نظامیان ناشناس در حمله به منطقه ریوم در ایالت مرکزی پلاتو نیجریه دست کم 27 نفر را کشتند. یک مقام محلی با اعلام این مطلب از آغاز تحقیقات در این خصوص خبر داد. بر این اساس افراد مسلح ناشناس با حمله به این منطقه دست کم 70 خانه را منهدم کردند. هر چند هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته اما گمان می رود حمله مذکور توسط شبه نظامیان موسوم به بوکو حرام انجام شده باشد.

به گفته این مقام محلی حمله پنج شنبه گذشته شبه نظامیان به این منطقه موجب آواره شدن حدود پنج هزار و 520 نفر شده است. ایالت پلاتو که مناطق شمالی آن نشین بوده و در جنوب آن اکثریت با مسیحیان است، مدتی است شاهد تنش و درگیری های فرقه ای است.

طی سال های اخیر درگیری های مشابهی نیز در ایالت یوس در همین منطقه رخ داده است. در شدیدترین این درگیری ها که در ماه مارس 2010 رخ داد دهها نفر کشته و مجروح شدند. این در حالی است که شبه نظامیان بوکو حرام نیز با فعالیت های تروریستی خود به این تنش ها دامن می زنند.