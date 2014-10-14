مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 صبح پنجشنبه در وین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 صبح روز 5 شنبه در وین با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می شود.

بر اساس این گزارش هنوز تصمیمی برای برگزاری مذاکرات روز پنجشنبه در سطح وزرا نیست و مذاکرات در سطح معاونان خواهد بود.

تیم مذاکراه کننده هسته ای کشورمان صبح امروز به منظور مذاکرات دو جانبه با آمریکا با حضور اتحادیه اروپا به وین سفر کرد.

معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور هلگا اشمید، معاون کاترین اشتون امروز دو نوبت مذاکره داشتند.

همچنین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون نیز ساعتی پیش در محل دفتر نمایندگی ایران در وین دیدار و گفتگو کردند.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است فردا با محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیدار سه جانبه ای داشته باشند.

محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران در بدو ورود به فرودگاه وین در جمع خبرنگاران درباره هفت دور مذاکرات ایران و 1+5 گفت: مذاکراتی که ما تاکنون داشتیم همگی مذاکرات حساسی بوده اند، این دوره هم مذاکره ای است که می تواند راه را برای رسیدن به توافق نهایی هموارتر بکند.

ظریف افزود: البته رسیدن به توافق در این مذاکرات بسیار بعید است زیرا موضوعاتی که هنوز باقی مانده و باید حل و فصل شوند، موضوعات بسیار زیادی هستند.

وی گفت: همانطور که رییس جمهوری کشورمان مطرح کرد در مورد اصل موضوعات تفاهم کلی وجود دارد، اما انچه که در چند دور اخیر در موردش بحث و گفت وگو شده است در مورد جزییات است. مواردی مانند حجم غنی سازی، نحوه و زمانبندی رفع تحریم ها که بسیار با اهمیت و حیاتی هستند.