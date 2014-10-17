به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برکناری علی دایی و دستیارانش از تیم فوتبال پرسپولیس، مسئولان باشگاه با همه اعضای کادر فنی به جز علی دایی تسویه حساب کردند.

برگزاری جلسه سرمربی پیشین پرسپولیس با مسئولان باشگاه به دلایل نامشخصی هر هفته به تعویق می افتاد و علی دایی از حضور در باشگاه و رویارویی با رئیس هیات مدیره امتناع می کرد.

با این حال هفته پیش رو جلسه حمیدرضا سیاسی با علی دایی برای تسویه حساب برگزار خواهد شد. سیاسی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آخرین باری که با آقای بهمن دهقان نماینده علی دایی صحبت کردم ایشان گفت که دایی قطعا هفته آینده برای تسویه حساب می‌آید.