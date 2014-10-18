به گزارش خبرنگار مهر، ساحل بابایف ظهر شنبه در نشست خبری با هیئت رسانه‌ای ایران در باکو اضافه کرد: هم اکنون روابط تجاری بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان همانند مناسبات سیاسی در حال توسعه است.

وی به علاقمندی مسئولان و نیز بخش خصوصی دو کشور برای توسعه این روابط اشاره کرد و متذکر شد: 103 سند تاکنون در بین دو کشور به امضاء رسیده که 30 مورد یا نزدیک به 30 درصد آن اقتصادی بوده که مهمترین و ضروری ترین اسناد در این زمینه است.

معاون وزیر اقتصاد و صنایع جمهوری آذربایجان تشویق سرمایه گذاری، رفع مالیات دو جانبه، همکاری در زمینه گمرکی و تجاری و... را از محورهای این اسناد و همکاری‌ها عنوان کرد و ادامه داد: البته گسترش و کیفی کردن این همکاری‌ها در حال پیگیری است که با تحقق آن مهمترین شریک تجاری این کشور ایران خواهد بود.

سرمایه گذاری 441 شرکت ایرانی در جمهوری آذربایجان

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی روند تجاری دو کشور در سال جاری و در مقایسه با سال قبل، از تلاش‌های بخش دولتی و خصوصی دو طرف برای افزایش میادلات تجاری خبر داد و یادآور شد: هم اکنون 441 سرمایه گذار ایرانی در زمینه غیرنفتی جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده اند.

بابایف ارزش سرمایه گذاری شرکت‌های خصوصی ایران را در این بخش بالغ بر 100 میلیون دلار برآورد کرد و متذکر شد: در عین حال در زمینه نفت و گاز نیز شرکت ایرانی نیکو سرمایه گذاری بزرگی را صورت داده که ارزش آن در آینده تا 25 میلیارد دلار برآورد می شود.

مبادلات تجاری ایران و آذربایجان 281 میلیون دلار شد

وی با بیان اینکه در 10 سال اخیر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایرانی در این کشور بیش از 382 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده و فعال هستند، تصریح کرد: بنا به آمارهای ما میزان مبادلات تجاری و کالایی دو کشور نیز در سال گذشته 281 میلیون دلار بوده که البته این آمار با گزارش های ایران تفاوت دارد.

این مسئول اقتصادی دولت آذربایجان در بیان علل این تفاوت یادآور شد: بعضی محصولات از طریق آذربایجان به ایران وارد می‌شود که از طریق ترانزیت بوده و گمرک ایران آن را به‌عنوان تجارت با آذربایجان محاسبه می‌کند که این در گزارش‌های ما اشاره نمی‌شود. قیمت کالا، بیمه، حمل و نقل و... نیز از جمله دلایل تفاوت آمارها است.

وی به تشویق‌های سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکید بیشتری داشت و با بیان اینکه کار تجارت کار دولتی نیست، ادامه داد: کار دولت تسهیل شرایط، ترغیب و تشویق است تا بخش خصوصی وارد این عرصه شود، هم اکنون در این زمینه توسعه مناسبات را از سوی دو کشور شاهد هستیم که می تواند آینده روشنی را رقم بزند.

بابایف با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی بین دو طرف ایرانی و آذری در زمینه تسهیل شرایط برای بخش‌های خصصوی عنوان کرد: محور این نشست‌ها تسهیل ترددهای تجاری، افزایش کار گمرکات دو کشور، اتخاذ تصمیمات جدید و تشویقی، شناخت زمینه‌های سرمایه گذاری و... است.

وی تاثیر این اقدامات را بلند مدت دانست و با اشاره به تداوم مذاکرات اقتصادی دو طرف تاکید کرد: دائما در حال مذاکره هستیم که نشان دهنده اهمیت بحث توسعه اقتصادی در بین ایران و آذربایجان است و مطمئن هستیم نتیجه آن در آینده بسیار سودمند و تاثیرگذار خواهد بود.