به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح حذف کدهای بین ‌شهری تمام استان‌ها، از چهارشنبه 30مهرماه اجرای این طرح در استان خوزستان آغاز می‌شود.

براساس این طرح کد استان به 061 تغییر و تمام شماره تلفن های این استان هشت رقمی خواهد شد.

طرح مذکور در 125 مرکز شهری و 233 مرکز روستایی در سطح شهرستان های اهواز، باوی، آبادان، اندیمشک، ایذه، باغملک، ماهشهر، هندیجان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، سوسنگرد، هویزه، رامهرمز، رامشیر، هفتگل، شادگان، شوش، شوشتر، امیدیه، گتوند، مسجد سلیمان، اندیکا، لالی، حمیدیه، آغاجاری و کارون صورت می پذیرد .

با اجرای این طرح ، عدد 3 به شماره های مشترکان مراکز زیرمجموعه 1,2SC اهواز شامل شهرستان های اهواز، شوشتر، دشت آزادگان و باوی اضافه می شود، همچنین عدد 4 به شماره های مشترکان مراکز زیر مجموعه PC دزفول، PCمسجد سلیمان و pc رامهرمز اضافه می شود و نیز عدد 5 به شماره های مشترکان مراکز زیر مجموعه pc سربندر و pc آبادان و pc بهبهان اضافه می شود.

تعداد خطوط تلفن منصوبه در مراکز شهری 1000 شماره و مراکز روستایی 238 هزار شماره و دایری در مراکز شهری 902 هزار و در مراکز روستایی 162هزار شماره خواهد بود.

همچنین مشتركان مي توانند با مراجعه به پورتال شركت مخابرات استان خوزستان به آدرس http://www.ict-khz.ir از شماره هاي جديد اطلاع يابند.

به گزارش مهر، تاکنون این طرح در تهران، البرز، قم، مرکزی، زنجان، سمنان، همدان، قزوین، اصفهان، آذربایجان غربی، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، خراسان رضوی، اردبیل، گلستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، کردستان، فارس، لرستان، کرمان، خراسان جنوبی، گیلان، بوشهر و هرمزگان اجرایی شده است.



