به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول بهنام راد عصر شنبه در نشست با مسئولان واحدهای فرآوری خرمای استان بوشهر اظهار داشت: ظرفیتهای بسیار خوبی در بخش خرمای استان بوشهر وجود دارد و شاهد تولید بخش قابل وجهی از خرمای کشور در استان بوشهر هستیم.
وی به میزان صادرات خرمای استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین نوع خرمای صادراتی استان بوشهر خرمای کبکاب است که از ابتدای سال تاکنون بیش از دو هزار تن خرما از استان بوشهر بستهبندی و صادر شده است.
مدير صنايع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ارزش این میزان خرمای صادراتی را دو میلیون و 266 هزار دلار عنوان کرد و بیان داشت: کشورهای روسیه، کشورهای آسیای میانه، اوکراین و کشورهای حاشیه خلیج فارس از مهمترین بازارهای مصرف خرمای استان بوشهر هستند.
در استان بوشهر 19 واحد تولیدی بسته بندی خرما فعال هستند
وی از بستهبندی خرمای صادراتی استان بوشهر در شهرستانهای دشتستان و تنگستان خبر داد و افزود: 16 واحد تولیدی و فرآوری خرما در استان بوشهر در زمینه بستهبندی خرمای صادراتی فعالیت دارند.
بهنامراد اضافه کرد: در استان بوشهر 19 واحد تولیدی بسته بندی خرما فعال هستند که خرید خرما را از ابتدای مهرماه یعنی فصل برداشت، آغاز کردهاند و مشغول بستهبندی هستند.
وی از پیشبینی صادرات 12 هزار تن خرمای استان بوشهر در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: از مهمترین مشکلات فعالان عرصه خرما میتوان به کمبود نقدینگی و عدم ثابت بازارهای بینالمللی اشاره کرد.
نظر شما