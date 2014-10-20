10 سال پیش انعطاف امروز را نداشتم/ مسیر دشوار «یک شب» تا اکران

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته یکشنبه 27 مهرماه فیلم «یک شب» به کارگردانی نیکی کریمی در قالب گروه سینمایی «هنر و تجربه» با حضور نیکی کریمی کارگردان این اثر سینمایی و مخاطبان در سینما آزادی اکران شد.

قبل از نمایش فیلم، شاهین امین منتقد و روزنامه نگار سینما طی سخنانی گفت: امیدوارم سینماگران با حوصله و صبر کاری کنند که گروه «هنر و تجربه» روز به روز رونق بیشتری پیدا کند و از این طریق مجتمعی برای نمایش این گونه فیلم ها ساخته شود.

ابراز امیدواری بریا اکران فیلم‌های اسیر سوءتفاهم

وی ادامه داد: «یک شب» بالاخره اکران شد. امیدوارم فیلم هایی که اسیر یک سوءتفاهم هستند روزی اکران شوند در غیر این صورت رابطه سینما و سینماگر مخدوش می شود و لطمه های زیادی در پی خواهد داشت.

در ادامه امین، بخشی از نامه نیکی کریمی که چند سال گذشته خطاب به مسئولان وقت وزارت ارشاد نوشته بود را قرائت کرد سپس از این کارگردان دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شود.

نیکی کریمی نیز بعد از خیر مقدم به حاضرین در سالن گفت: از امیرحسین علم الهدی، امیر عابدی و تمامی دست اندرکاران گروه سینمایی هنر و تجربه تشکر می کنم که با این اقدام باعث شدند تا فیلم هایی از این قبیل بتواند در این گروه سینمایی اکران شود.

نیکی کریمی به کنایه عنوان کرد: از همه کسانی هم که در طول این 10 سال نگذاشتند فیلم اکران شود تشکر می کنم. فیلم «یک شب» مسیر دشواری را طی کرد تا به اکران برسد و ما در این مسیر با سختی های بسیاری همراه بودیم. از حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری فیلم تشکر می کنم که با این شرایط سخت فیلم را ساختیم. 10 سال پیش من انعطاف امروز را نداشتم و سر برخی از صحنه ها صبور نبودم اما حسین جعفریان مرا به آرامش دعوت می کرد که از او تشکر ویژه می کنم.

در ادامه حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری فیلم «یک شب» طی سخنانی گفت: من هم آدم صبوری نیستم. اگر نیکی کریمی هم بخواهد از ته دل حرف بزند او هم خیلی صبور نیست. خوشحالم که این فیلم بعد از چند سال به اکران رسیده است. «یک شب» یکی از فیلم هایی است که من به آن علاقه دارم و آن را جزو کارهای خوب خودم می دانم.

استراتژی کارکردن به جای سر و صدا

وی با اشاره به نسخه آماده اکران تصریح کرد: امیدوارم نسخه جدید از لحاظ فنی سالم باشد زمانی که ما این فیلم را کار می کردیم دوربین دیجیتال وجود نداشت و با توجه به اینکه تمامی صحنه های فیلم در شب اتفاق می افتاد من مجبور بودم از نگاتیو هایی خاصی استفاده کنم که برخی از آنها در ایران نبود و برای یک نگاتیو که از خارج از ایران برای من بیاورند 25 تا 30 روز فیلمبرداری را به تعویق انداختم.

در ادامه شاهین امین خطاب به نیکی کریمی گفت: شما در این سالها سر و صدا نکردید و نخواستید با شلوغ بازی فیلم خود را به اکران برسانید در این خصوص هم توضیح دهید.

کریمی در این زمینه یادآور شد: اعتقاد دارم به جای سر و صدا باید کار کرد. استراتژی من در زندگی همین بوده است و جزو افتخاراتم این است که فرصت داشتم تا بتوانم کار کنم و فیلم بسازم.

کریمی قبل از نمایش فیلم و در پایان حرفهایش ضمن عذرخواهی از حاضرین در سالن عنوان کرد: این روزها درگیر فیلمبرداری ساخته جدیدم با عنوان «شیفت شب» هستم و نمی توانم تا پایان نمایش فیلم در خدمت شما باشم و مجبورم که سالن را ترک کنم.

در پایان مراسم شاهین امین با عذرخواهی از احمد طالبی نژاد منتقد سینما گفت: به دلیل کمبود وقت و تداخل سانس ها نمی توانیم در خدمت احمد طالبی نژاد یکی از منتقدان صاحب نام سینما باشیم.

احمدی طالبی نژاد، نوید محمدزاده، هایده صفی یاری، بهرنگ علوی، دیبا زاهدی، مهدی پارسا، حسین جعفریان، امیر عابدی و... از حاضرین در مراسم بودند.