به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی عصر یکشنبه در آیین آغاز توزیع بسته‌های حمایتی لوازم التحریر در شهرستان رزن، اظهار کرد: این اقلام با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و با محوریت حفظ کرامت خانواده‌ها تهیه شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر از سوی گروه‌های جهادی و بسیجی استان آماده‌سازی شده است، افزود: ارزش ریالی این محموله ۷۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که در سراسر استان میان دانش‌آموزان شناسایی‌شده توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان همچنین با اشاره به اقدامات عمرانی صورت‌گرفته در مدارس استان، گفت: علاوه بر تهیه نوشت‌افزار گروه‌های جهادی در قالب «طرح شهید عجمیان» در طول فصل تابستان اقدامات موثری در زمینه بهسازی و تعمیرات مدارس هدف انجام داده‌اند.

سردار زارع‌کمالی حضور جوانان در عرصه‌های جهادی را نشان‌دهنده روحیه خدمت‌رسانی دانست و خاطرنشان کرد: مقابله با توطئه‌های دشمن در جنگ اقتصادی و حفظ انسجام جامعه نیازمند حضور میدانی و روحیه انقلابی در خدمت‌رسانی به مردم است که گروه‌های جهادی در این مسیر نقش پررنگی دارند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش جهادگران و مسئولان مرتبط در اجرای این طرح‌ها بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم تاکید کرد.