به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شهسوار گفت: جسد یک دختر جوان ۱۷ ساله در یک خودروی شخصی در حوالی مسکن مهر این شهر کشف شده و موضوع برای بررسی علت فوت در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، این دختر جوان روز جمعه ۶ شهریورماه خودروی خود را در پشت مجموعه مسکن مهر پارک کرده و پس از قفل کردن درهای خودرو، روی صندلی‌های عقب آن قرار گرفته است.

دادستان نی‌ریز ادامه داد: این دختر جوان به دلایلی که تاکنون مشخص نشده، در همان محل جان خود را از دست داده و جسد وی پس از گذشت حدود هفت روز، به دلیل انتشار بوی ناشی از فساد جسد، مورد توجه همسایگان قرار گرفته است.

شهسوار گفت: پس از اطلاع همسایگان، موضوع بلافاصله به مراجع قضایی اعلام و اقدامات قانونی برای بررسی حادثه انجام شد.

وی با بیان اینکه جسد متوفی برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است، تصریح کرد: تاکنون گزارشی از سوی پزشکی قانونی درباره علت فوت این دختر جوان اعلام نشده است.

دادستان شهرستان نی‌ریز از شهروندان خواست از هرگونه گمانه‌زنی و انتشار اخبار تأییدنشده درباره این حادثه خودداری کنند تا از ایجاد نگرانی و رنجش خانواده داغدار جلوگیری شود.

شهسوار تأکید کرد: ابعاد این حادثه همچنان در دست بررسی است و علت دقیق فوت پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.