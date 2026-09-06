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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

فوت مشکوک دختر ۱۷ ساله در نی‌ریز؛ علت مرگ در دست بررسی است

فوت مشکوک دختر ۱۷ ساله در نی‌ریز؛ علت مرگ در دست بررسی است

نی‌ریز- دادستان شهرستان نی‌ریز از فوت مشکوک دختر ۱۷ ساله‌ای خبر داد که جسد وی پس از گذشت هفت روز در یک خودروی شخصی در محدوده مسکن مهر این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شهسوار گفت: جسد یک دختر جوان ۱۷ ساله در یک خودروی شخصی در حوالی مسکن مهر این شهر کشف شده و موضوع برای بررسی علت فوت در دستور کار مراجع قضایی قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، این دختر جوان روز جمعه ۶ شهریورماه خودروی خود را در پشت مجموعه مسکن مهر پارک کرده و پس از قفل کردن درهای خودرو، روی صندلی‌های عقب آن قرار گرفته است.

دادستان نی‌ریز ادامه داد: این دختر جوان به دلایلی که تاکنون مشخص نشده، در همان محل جان خود را از دست داده و جسد وی پس از گذشت حدود هفت روز، به دلیل انتشار بوی ناشی از فساد جسد، مورد توجه همسایگان قرار گرفته است.

شهسوار گفت: پس از اطلاع همسایگان، موضوع بلافاصله به مراجع قضایی اعلام و اقدامات قانونی برای بررسی حادثه انجام شد.

وی با بیان اینکه جسد متوفی برای تعیین علت دقیق فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است، تصریح کرد: تاکنون گزارشی از سوی پزشکی قانونی درباره علت فوت این دختر جوان اعلام نشده است.

دادستان شهرستان نی‌ریز از شهروندان خواست از هرگونه گمانه‌زنی و انتشار اخبار تأییدنشده درباره این حادثه خودداری کنند تا از ایجاد نگرانی و رنجش خانواده داغدار جلوگیری شود.

شهسوار تأکید کرد: ابعاد این حادثه همچنان در دست بررسی است و علت دقیق فوت پس از اعلام نظر پزشکی قانونی و تکمیل بررسی‌های کارشناسی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 6939435

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