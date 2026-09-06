به گزارش خبرنگار مهر0حسین عظیمی شامگاه یکشنبه در جلسه تنظیم بازار گلپایگان با اشاره به ضرورت رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها اظهار کرد:بر اساس دستورالعمل ابلاغی سران سه قوه، افزایش اجاره‌بهای مسکن بیش از سقف تعیین‌شده قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادادمه داد،چنانچه صاحبخانه‌ای بیش از ۲۵ درصد نسبت به افزایش اجاره‌بهای مستأجر اقدام کند، مستأجر می‌تواند با ارائه مستندات به اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف یا راه و شهرسازی مراجعه و موضوع را گزارش کند تا پرونده برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

وی افزود: در صورت احراز تخلف، اداره تعزیرات حکومتی مطابق قانون با متخلف برخورد خواهد کرد و جریمه‌ای معادل چهار تا ۱۰ برابر مبلغ اضافه دریافت‌شده برای متخلف در نظر گرفته می‌شود و میزان افزایش اجاره‌بها نیز باید در چارچوب سقف قانونی ۲۵ درصد تعیین شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با تأکید بر اینکه سقف تعیین‌شده به معنای الزام به افزایش ۲۵ درصدی نیست، تصریح کرد: افزایش اجاره‌بها می‌تواند کمتر از ۲۵ درصد باشد و این رقم، سقف مجاز افزایش است.

عظیمی ادامه داد: حتی اگر مالک مدعی شود که به ملک شخصاً نیاز دارد و مستأجر قبلی باید ملک را تخلیه کند، چنانچه پس از انعقاد قرارداد با مستأجر جدید مشخص شود که افزایش اجاره‌بها نسبت به قرارداد قبلی بیش از ۲۵ درصد بوده است، موضوع مشمول برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: در چنین مواردی مستأجر جدید می‌تواند قرارداد اجاره قبلی را مطالبه کند و مالک یا بنگاه معاملات ملکی موظف است قرارداد قبلی را در اختیار وی قرار دهد. همچنین قرارداد جدید باید در سامانه «کاتب» ثبت شود و ثبت‌نشدن قرارداد در سامانه نیز تخلف محسوب شده و مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.

معاون فرمانداری گلپایگان با درخواست از شهروندان برای اطلاع‌رسانی و گزارش تخلفات، خاطرنشان کرد: چنانچه مستأجری با افزایش بیش از ۲۵ درصدی اجاره‌بها مواجه شده است، حتماً با ارائه مستندات به مراجع مربوطه مراجعه و موضوع را اعلام کند تا امکان رسیدگی و برخورد قانونی فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همراهی مالکان با مستأجران گفت: امیدواریم و توصیه می‌کنیم صاحبخانه‌های محترم در چارچوب قانون با مستأجران همراهی لازم را داشته باشند و افزایش اجاره‌بها بیش از سقف تعیین‌شده قانونی نباشد.

برخورد با واحدهای متخلف میوه‌فروشی

عظیمی در ادامه با اشاره به اقدامات ستاد تنظیم بازار گلپایگان در برخورد با گران‌فروشی اظهار کرد: برخورد قاطع و قانونی با گران‌فروشی در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار دارد و این روند تشدید خواهد شد.

وی افزود: اخیراً یک واحد متخلف میوه‌فروشی به دلیل گران‌فروشی به مدت سه روز پلمب و برای آن بنر تخلف نصب شد.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان ادامه داد: پرونده یک واحد دیگر میوه‌فروشی نیز به مرحله صدور رأی نهایی رسیده و در آستانه پلمب قرار دارد و پرونده واحد متخلف سوم نیز مراحل پایانی قانونی خود را برای پلمب و نصب بنر طی می‌کند.

وی تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار برخورد قاطع و قانونی با گران‌فروشی را در دستور کار قرار داده و با واحدهایی که حقوق مصرف‌کنندگان را تضییع کنند، برابر قانون برخورد خواهد شد.