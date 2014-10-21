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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۶

تخلیه 23 هزارلیتر سوخت قاچاق در دریای عمان

تخلیه 23 هزارلیتر سوخت قاچاق در دریای عمان

روابط عمومی محیط زیست هرمزگان از تخلیه 23 هزارلیتر سوخت قاچاق در دریای عمان از حوزه شهرستان جاسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی این حادثه جلسه مخاطرات زیست محیطی در اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان برگزارشد .

متاسفانه درپی معضل قاچاق سوخت در شهرستان جاسک یک فروند لنج که حامل 60 هزارلیتر بود با همکاری نیروهای دریابانی این شهرستان و اداره محیط زیست شهرستان جاسک متوقف شد.

لنج مذکور در حین عملیات 23هزار لیتر ازمحموله 60 هزار لیتری قاچاق گازوئیل رادر مدت کوتاه  وارد دریا کرد. که با تلاش ماموران دریابانی از این اقدام جلوگیری شد . ومابقی سوخت های قاچاق در زمان پهلوگیری  این لنج دراسکله به داخل تانکرهای حمل سوخت تخلیه شد.

دراین راستا با اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برای جمع آوری سوخت های رها شده در دریا هماهنگی لازم بعمل آمده است.  

کد مطلب 2393256

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