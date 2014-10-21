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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۱

کمال تبریزی:

امیدوارم «ابله» ممیزی نشود

امیدوارم «ابله» ممیزی نشود

کمال تبریزی کارگردان مجموعه «ابله» طی بازدید معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی در پشت صحنه این اثر اظهار امیدواری کرد این مجموعه دچار ممیزی نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز 29 مهرماه محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی از محل لوکیشن مجموعه شبکه نمایش خانگی «ابله» به کارگردانی کمال تبریزی بازدید کرد. کمال تبریزی کارگردان این مجموعه شبکه نمایش خانگی طی دیدار با احسانی گفت: مجموعه «ابله» قصه ای با 2 فاز است و گروه  فیلمبرداری چه پشت صحنه و چه جلو صحنه تقریبا کامل شده است.

وی گفت: تا امروز از پیشرفت‌مان در فیلمبرداری این کار بسیار راضی بوده ایم و به زودی چند قسمت اول این سریال که حاضر شود برای معاونت نظارت و ارزشیابی ارسال می کنیم تا آن را ببینند. امیدوارم که این مجموعه دچار ممیزی نشود.

وی بیان کرد: پیش بینی ما این است که این سریال 26 قسمتی اوایل آذرماه وارد شبکه نمایش خانگی شود.

محمد احسانی هم در این مراسم گفت: حضور کارگردانانی مثل کمال تبریزی و گروه سازنده این مجموعه باعث رونق شبکه نمایش خانگی می شود. سیاست ما برای ارتقای شبکه نمایش خانگی حضور کارگردانان بزرگ سینماو تلویزیون ایران است.

وی در پایان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح اولیه «ابله» برای من بسیار جالب بود و با توجه به سابقه فعالیت های تبریزی در حوزه سینما و تلویزیون مطمئن هستم که این مجموعه بسیار خوب می شود و بی شک نیازی به ممیزی نیز ندارد.

کد مطلب 2393556

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