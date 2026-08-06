به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز پنج‌شنبه در نشست هماهنگی پروژه‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و بسیج سازندگی، اظهار داشت: کیفیت، کمیت و سرعت در پروژه‌هایی که توسط بسیج سازندگی اجرا می‌شود، بسیار مطلوب است و همین امر باعث شده، اجرای پروژه‌ها توسط این نهاد تلاش‌گر، بسیار مقرون‌به‌صرفه باشد.

وی ادامه داد: به دلیل ظرفیت‌های ویژه بسیج سازندگی در بسیاری از بخش‌هایی که بخش خصوصی نیز قادر به اجرای پروژه‌ها نیست، بسیج سازندگی به ایفای نقش در مسیر توسعه استان می‌پردازد.

استاندار لرستان با بیان اینکه تعداد پروژه‌های اجرا شده توسط بسیج سازندگی، در مواردی بیشتر از تعهد آنها است، گفت: در سطح استان نیز پروژه‌های مهمی در حوزه آب‌رسانی به روستاها، مشروب کردن اراضی کشاورزی و نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اجرا کرده و در دست اجرا دارد.

شاهرخی، افزود: در زمینه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در کنار سایر پیمانکاران نیز بسیج سازندگی استان دو پروژه مدرسه‌سازی ۱۰ کلاسه و ۱۵ کلاسه ه را با ۵۰ درصد قیمت، اجرایی خواهد کرد.