نجات فرد گرفتار در ارتفاعات «سفیدکوه» ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا علیمحمدی عصر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: تیم امداد و نجات کوهستان هلالاحمر شهرستان ازنا پس از اعلام وقوع حادثه در ارتفاعات «سفیدکوه» بزرگ، با اقدام سریع به همراه تکنسینهای اورژانس پایگاه «محمودآباد» و محیطبانان، در محل حادثه حاضر شدند و به فرد مصدوم امدادرسانی کردند.
وی گفت: نجاتگران جمعیت هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه، کنترل خونریزی و تثبیت وضعیت مصدوم، باتوجهبه شدت جراحات، هماهنگیهای لازم برای انتقال هوایی وی را انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، افزود: مصدوم با همکاری تیم اورژانس هوایی الیگودرز از ارتفاعات «سفیدکوه» بزرگ منتقل و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی اعزام شد.
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