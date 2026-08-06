آغاز عملیات اجرایی پل دوم آب نما رودان در انتظار تأمین شرایط است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مطالعات، طراحی و تأمین اعتبار اولیه پروژه پل دوم آبنما و تونل در سال ۱۴۰۴ انجام شده است. بر اساس مشخصات فنی، پل دوم آبنما به طول ۲۴۰ متر و در قالب سه دهانه ۸۰ مت۹ری طراحی شده و فاصله آکس تا آکس دو پل نیز ۲۴ متر در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین تونل این پروژه به طول ۷۸۰ متر طراحی شده که فاصله آکس تا آکس تونلها بین ۳۵ تا ۸۵ متر پیشبینی شده است. اعتبار اولیه مورد نیاز برای اجرای این دو پروژه در مجموع ۸۷۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
فرماندار رودان با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیهای انجامشده قرار بود عملیات مناقصه و آغاز اجرای این ابرپروژه در سال گذشته انجام شود، تصریح کرد: به دلیل شرایط و محدودیتهای کشور، روند اجرای پروژه با تأخیر مواجه شد.
محسنی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم رویکرد عدالتمحوری، شفافیت و جلب اعتماد عمومی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: اطلاعرسانی صادقانه به مردم از اولویتهای دولت است و با تداوم پیگیریها و تعامل میان دستگاههای اجرایی، تلاش میشود زمینه آغاز عملیات اجرایی این پروژه در نخستین فرصت ممکن فراهم شود.
وی از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این پروژه را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند و خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم، پیشرفت یا تحول جدید در روند اجرای این پروژه، بهصورت شفاف، دقیق و بهموقع به اطلاع مردم خواهد رسید.
فرماندار رودان ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات لازم و فراهم شدن شرایط اجرایی، عملیات احداث این پروژه مهم در آینده نزدیک آغاز شود تا گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای منطقه، افزایش ایمنی تردد و ارتقای رفاه شهروندان برداشته شود.
نظر شما