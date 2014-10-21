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۲۹ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۴۹

پیام تسلیت رئيس سازمان نظام پزشكي در پی رحلت آیت‌الله مهدوی کنی

پیام تسلیت رئيس سازمان نظام پزشكي در پی رحلت آیت‌الله مهدوی کنی

در پی در گذشت آیت‌الله مهدوی کنی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با صدور پیامی اين ضايعه را به مقام معظم رهبری، بیت شریف ایشان و ملت ایران تسلیت گفت و علو درجات را برای ایشان از درگاه خداوند خواستار شد.   

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پيام تسلیت دکتر علیرضا زالی آمده است:

از شمار دو چشم یک تن کم             و از شمار خرد هزاران بیش

درگذشت عالم رباني، اسوه اخلاق، مجاهد زاهد مرحوم آیت الله مهدوی کنی مایه تأثر و تألم گردید، ایشان عمری را در راه خدمت به اسلام و انقلاب سپری كرد. (دانشگاه معظم امام صادق (ع) یادگار مهم آن بزرگ مرد که نقش بی‌بدیلی در تربیت نیروهای ارزشمند برای این مرز و بوم دارد. در تاریخ این کشور همواره جاودانه خواهد ماند) نام و یاد وی با لحظات سرنوشت‌ساز این آب و خاک رقم خورده است، از همراهی با امام امت (ره) تا نخست وزیری، وزارت کشور و سپس در جایگاه مهم رئیس مجلس خبرگان همواره منشاء اثرات خیر بوده‌اند.

این ضایعه مؤلمه را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالي) اعضای مجلس خبرگان رهبری و ملت شریف ایران تسلیت گفته ادامه راه آن شخصیت برجسته را که در تربیت یافتگان مکتبش متجلی است آرزو نموده و از خداوندمنان برای خاندان بزرگوار ایشان صبر و اجر آرزومندم.

کد مطلب 2393643

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