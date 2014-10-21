مستند «فرمانده» اولیور استون نقد می شود/ توطئه گسترده در «باغبان وفادار»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «فرمانده» به کارگردانی اولیور استون در برنامه «یک عصر، یک مستند» مجتمع فرهنگی هنری نور اکران و سپس نقد و بررسی می شود.

کارگاه «یک عصر، یک مستند» که با اکران و بررسی فیلم های برتر مستند ایران از سوی مجتمع فرهنگی هنری نور برگزار می شود، فردا چهارشنبه 30 مهرماه ساعت 16، فیلم مستند «فرمانده» ساخته اولیور استون را با حضور کوروش جاهد تحلیلگر سینما نقد و بررسی می کند.

این فیلم مستند را اولیور استون کارگردان آمریکایی برای معرفی جامع و دقیق رهبر انقلاب کوبا فیدل کاسترو تهیه کرده است.

در این مستند استون در خصوص موضوعات مختلف با کاسترو مصاحبه کرده است تا نظرات او را جویا شود. وی سعی کرده است از این طریق شناخت جامعی از شخصیت این رهبر انقلابی به مخاطبانش عرضه کند.

اکران فیلم «باغبان وفادار» در فرهنگسرای ملل

فیلم «باغبان وفادار» به کارگردانی فرناندو میرلسن محصول سال 2005 در فرهنگسرای ملل اکران می شود.

فیلم «باغبان وفادار» به کارگردانی فرناندو میرلسن فردا 30 مهرماه ساعت 17 اکران می شود. داستان فیلم درباره کنیا، دیپلماتی بریتانیایی به نام جاستین کویل (فاینز) پس از قتل وحشیانه همسرش، تسا (وایس) به تحقیق در این باره می پردازد و خیلی زود به این نتیجه می رسد که توطئه ای گسترده منجر به مرگ او شده است...