رهبر معظم انقلاب درگذشت فرزند امام جمعه کرمان را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فرزند حجة الاسلام والمسلمین سیّد یحیی جعفری امام جمعه کرمان را به وی تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج سیّد یحیی جعفری- امام جمعه‌ی محترم کرمان دامت افاضاته

مصیبت درگذشت فرزند گرامی آن جناب را تسلیت می‌گویم و بقاء عمر و عافیت جنابعالی و صبر و تسلّای الهی برای همه‌ی بازماندگان و رحمت و مغفرت پروردگار برای آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سیّد علی خامنه‌ای

