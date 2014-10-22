به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی دقایقی پیش و بعد از شکست تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در این بازی حرفی برای گفتن نداشتیم و این بازی یکی از روزهای بد من بود؛ اگر قانون به من اجازه میداد، امروز 10 تعویض میکردم زیرا بازیکنان ما اندازه خودشان ظاهر نشدند و شرایط روحی تیم نیز خوب نبود و به تمام معنا همه بازیکنان بد بازی کردند و از نظر فنی در همه خطوط مشکل داشتیم.
وی درباره تأثیر تعطیلات در لیگ برتر ادامه داد: تعطیلات در روند رو به رشد ما تأثیری نداشته و این دلیل قانعکنندهای نیست؛ ما در نیمه نخست دو موقعیت خوب داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم زیرا تمرکز کافی را نداریم.
سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان با اشاره به غیبت سینا عشوری در ترکیب ذوبآهن بیان داشت: عشوری به دلیل مشکلاتی که داشت، در تیم حضور ندارد و باید چند بازیکن در نیمفصل به تیم اضافه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز کار خاصی انجام ندادیم و در شرایطی که امروز تیمهای قعر جدولی نتایج خوبی گرفتند، تیم ما بد عمل کرد؛ البته من فکر نمیکنم بازیکنان من آنقدر غیر حرفهای باشند که با 4 امتیاز در دو بازی اشباع شوند و این مسئله توجیه ندارد.
گلمحمدی با انتقاد از عملکرد بازیکنان تیمش گفت: خیلی از بازیکنان ما با وجود اسم بزرگشان، کار خاصی در زمین انجام نمیدهند و آنها فقط اسم دارند اما سعی میکنیم با توجه به تمریناتی که انجام میدهیم، بازیکن به زمین بفرستیم.
وی درباره غیبت قاسم دهنوی، شجاعی و مسلمان در ترکیب اصلی ذوبآهن گفت: هر کسی که شرایط بازی داشته باشد، از ابتدا در ترکیب قرار میگیرد و این بازیکنان امروز شرایط خوبی نداشتند؛ جدای از آن مظاهری بازیکن خوبی است و در تمرینات خوب ظاهر میشود و حقش بود که در ترکیب اصلی باشد اما امروز با توجه به فرصتهایی که رشید در اختیار تیم قرار داد، 10 بازیکن دیگر ما، خودشان را نشان ندادند.
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