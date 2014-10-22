به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و فولاد خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به شرح زیر است:
* به دلیل عدم توافق مسئولان سازمان لیگ و صدا و سیما در زمینه حق پخش تلویزیونی، از ورود دوربینهای تلویزیونی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان قبل از این بازی، ممانعت به عمل آمد.
* نیروهای انتظامی در ابتدای دیدار و پیش از آغاز مسابقه، بارها نسبت به بررسی اینکه آیا دوربینی همراه خبرنگاران رسانههای گروهی هست یا خیر، اقدام کردند و پس از بررسی بسیار، اجازه ورود آنها به درون ورزشگاه را صادر کردند.
* بر خلاف یکی از دیدارهای لیگ برتر که دوربینهای دستی به درون ورزشگاه ورود پیدا کرده بود، در بازی امروز هیچ دوربینی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان وارد نشد و مسئولان نظارت ویژهای بر این مسئله داشتهاند.
* تماشاگران ذوبآهن استقبال چندان مناسبی از این بازی به عمل نیاوردهاند و تنها نزدیک به 150 تماشاگر این تیم اصفهانی برای تماشای بازی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حاضر شدند.
* یک اتوبوس از هواداران فولاد خوزستان نیز از خوزستان به اصفهان آمده و بازی را از نزدیک تماشا میکند.
* قبل از آغاز بازی به دلیل رحلت آیتالله مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، یک دقیقه سکوت از سوی مسئولان اعلام شد.
* بحث داغ بین خبرنگاران اصفهانی مسئله اسید پاشی و جریانات رخ داده در اصفهان بوده و صدای بحث خبرنگاران بیشتر از بحثهای دیگر بلند بود.
* خطای بازیکنان فولاد روی مسعود حسنزاده در ابتدای نیمه نخست بازی، صدای اعتراض مسئولان و سرمربی تیم ذوبآهن اصفهان را بالا برد.
* فولاد خوزستان در دقیقه 13 به دلیل خطای هادی محمدی، صاحب یک پنالتی شد اما با درخشش رشید مظاهری، این پنالتی ثمری برای تیم خوزستانی نداشت و این دروازهبان جوان توانست ضربه سروش رفیعی را به خوبی مهار کند.
* درخشش رشید مظاهری در این بازی و مهار پنالتی سبب شد معدود هواداران ذوبی حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به تشویق وی بپردازند.
نیمه نخست این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.
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