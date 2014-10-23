به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر شامگاه چهارشنبه پس از باخت تیمش مقابل فولاد اهواز در جمع خبرنگاران درباره این بازی اظهار داشت: در نیمه نخست موقعیت‌هایی داشتیم ولی در نیمه دوم قابل تعریف نبودیم و تیم ما در این دیدار بد بازی کرد.

وی افزود: بازی خوبی برای ما نبود و واقعا مستحق باخت بودیم ولی امیدوارم در ادامه بهتر شویم.

هافبک ملی‌پوش ذوب‌آهن درباره اینکه ذوب‌آهن از وضعیت فعلی و نه چندان خوب خود خارج خواهد شد یا خیر بیان کرد: نتایج لیگ بسیار نزدیک است و حتی دیدار تیم های بالا جدول را نیز نمی‌توان پیش بینی کرد ولی ما امیدمان به خدا است و تمام تلاش خودمان را می‌کنیم و هر چه صلاح باشد، همان خواهد شد.

حدادی‌فر درباره تعویض های ذوب‌آهن در این دیدار و دیر وارد میدان شدن شجاعی و مسلمان تصریح کرد: تعویض ها و مسائل فنی تیم به من مربوط نمی شود و من فقط به نظر کادر احترام می گذارم.