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۱ آبان ۱۳۹۳، ۹:۱۷

قاسم حدادی‌فر:

ذوب‌آهن در دیدار با فولاد مستحق باخت بود/ جبران می‌کنیم

ذوب‌آهن در دیدار با فولاد مستحق باخت بود/ جبران می‌کنیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم ذوب‌آهن گفت: در مقابل فولاد بد بازی کردیم و حقمان باخت بود ولی امیدوارم در ادمه جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر شامگاه چهارشنبه پس از باخت تیمش مقابل فولاد اهواز در جمع خبرنگاران درباره این بازی اظهار داشت: در نیمه نخست موقعیت‌هایی داشتیم ولی در نیمه دوم قابل تعریف نبودیم و تیم ما در این دیدار بد بازی کرد.

وی افزود: بازی خوبی برای ما نبود و واقعا مستحق باخت بودیم  ولی امیدوارم در ادامه بهتر شویم.

هافبک ملی‌پوش ذوب‌آهن درباره اینکه ذوب‌آهن از وضعیت فعلی و نه چندان خوب خود خارج خواهد شد یا خیر بیان کرد: نتایج لیگ بسیار نزدیک است و حتی دیدار تیم های بالا جدول را نیز نمی‌توان پیش بینی کرد ولی ما امیدمان به خدا است و تمام تلاش خودمان را می‌کنیم و هر چه صلاح باشد، همان خواهد شد.

حدادی‌فر درباره تعویض های ذوب‌آهن در این دیدار و دیر وارد میدان شدن شجاعی و مسلمان تصریح کرد: تعویض ها و مسائل فنی تیم به من مربوط نمی شود و من فقط به نظر کادر احترام می گذارم.

کد مطلب 2394601

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