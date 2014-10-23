به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فروکش کردن تب مصرف بنزین در کشور، 60 لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای خودروهای شخصی با قیمت 700 تومان به عنوان دومین سهمیه بنزین فصل پائیز ساعت 24 بامداد امروز پنج شنبه یکم آبان ماه در کارت‌های هوشمند سوخت خودروها واریز شد.



علاوه بر این، در دومین ماه فصل پائیز سال جاری 300 لیتر سهمیه بنزین آزاد با نرخ 1000 تومان در کارت‌های سوخت خودروها واریز می‌شود که با پایان یافتن سهمیه 700 تومانی قابل استفاده خواهد بود.



همچنین سهمیه 700 تومانی واریز شده به کارت‌های هوشمند سوخت هم در حالی از بامداد امروز قابل برداشت است که ذخیره بنزین 400 تومانی کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای شخصی به پایان رسیده باشد.



با این وجود مردم می‌توانند با استفاده از کارت جایگاه‌داران، بنزین را با قیمت 1000 تومانی از پمپ بنزین‌های سراسر کشور خریداری کنند.



پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گازوئیل یارانه ای هر لیتر 250 تومان، بنزین سهمیه‌ای هر لیتر 700 تومان، بنزین آزاد هر لیتر 1000 تومان، بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر800 تومان، بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان و قیمت بنزین تحویلی به خودروهای دولتی هر لیتر 1000 تومان در جایگاه‌ها عرضه می‌شود.





سقوط آزاد مصرف بنزین 400 تومانی



از سوی دیگر همزمان با اوج گیری متوسط مصرف بنزین کشور در روزهای پایانی تابستان، میزان ذخیره بنزین 400 تومانی کارت های هوشمند سوخت هم به کمترین میزان پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رسیده است.



در شرایط فعلی موجود بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت های هوشمند سوخت به حدود 600 میلیون لیتر رسیده است که در مقایسه با ذخیره بنزین 2.3 میلیارد لیتری در اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع میزان ذخیره بنزین 400 تومانی کاهشی حدود 1.7 تا 1.8 میلیارد لیتری را تجربه می کند.





تب مصرف بنزین فروکش کرد



آمارهای منتشر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد متوسط مصرف بنزین در مهر ماه سال جاری در مقایسه با شهریور ماه امسال با کاهش مصرف محسوسی همراه بوده است.



با این وجود در اولین ماه فصل پائیز متوسط مصرف بنزین کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 1.1 درصد افزایش را نشان می دهد به طوری که در مهر ماه امسال متوسط مصرف بنزین ایران حدود 70 میلیون لیتر در روز گزارش شده است.



این در حالی است که مطابق با گزارش های رسمی منتشر شده توسط وزارت نفت، در طول هفته پایانی شهریور ماه با اوج گیری سفرهای تابستانی متوسط مصرف بنزین کشور هم جهش یافت و حتی از مرز 85 میلیون لیتر در روز هم عبور کرده است.





بنزین 1000 تومانی طرفدار پیدا کرد



علاوه بر این، آمارهای منتشر شده از سوی جایگاه داران سوخت حاکی از آن است که در حال حاضر میزان فروش بنزین با قیمت 400 تومانی به کمترین میزان ممکن به ویژه در پمپ بنزین مناطق شمالی شهر تهران و سایر کلانشهرها کاهش یافته است.



هم اکنون بیشترین میزان فروش بنزین در جایگاه ها با قیمت آزاد 1000 ویکهزار و 100 تومانی انجام می گیرد، با این وجود در هفته نخست هر ماه با توجه به واریز سهمیه های 700 تومانی به کارت های سوخت کمی از میزان فروش بنزین آزاد کاسته می‌شود.



در شرایط فعلی به طور متوسط در جایگاه های سوخت شمال شهر تهران و کلانشهرها بیش از60 درصد فروش بنزین جایگاه ها با قیمت آزاد انجام می شود، این در حالی است که مردم با وجود افزایش قیمت ها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اما از خرید بنزین 1000 تومانی استقبال می کنند.



ناصر رئیسی فرد رئیس انجمن کارفرمایی جایگاه داران سوخت کشور پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به اختلاف قیمتی بالای بین قیمت بنزین آزاد در ایران و کشورهای همسایه، گفته بود: در این بین میزان فروش بنزین با قیمت 700 تومانی بین 30 تا 35 درصد است و سهم فروش بنزین 400 تومانی هم به کمتر از پنج درصد رسیده است.