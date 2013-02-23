مأموریت سینمایی ائمه جمعه

مجله مهر- اگر چه نشست صمیمانه جمعی از مسئولان برگزاری و برگزیدگان جشنواره سینمایی عمار با رهبر انقلاب طی هفته گذشته بازتاب‌ بسیاری در رسانه‌ها داشت اما طبق شنیده‌ها مباحث طرح‌ شده در این نشست هنوز به طور کامل رسانه‌ای نشده‌است.

نادر طالب‌زاده و حسن عباسی دو تن از حاضران در این نشست شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی "هفت" ضمن ابراز امیدواری برای منتشر شدن متن کامل این نشست در آینده نزدیک، ناگفته‌های تازه‌ای از این گپ و گفت را بیان کردند. یکی از این موارد اشاره حسن عباسی به درخواست ابوالقاسم طالبی از رهبر انقلاب بود.

به گفته عباسی، کارگردانی "قلاده‌های طلا" در این نشست از مقام معظم رهبری درخواست کرده‌است ائمه جمعه همانطور که نقدهای خود به برخی تولیدات سینمایی را از تریبون نماز جمعه طرح می‌کنند درباره فیلم‌های ارزشی و قابل دفاع هم از همین تریبون‌ها صحبت کنند تا هم مومنین تصویر ناامیدکننده از سینما نداشته باشند و در عین حال فیلم‌های ارزشی هم مخاطبان خود را پیدا کنند.

درخواست ابوالقاسم طالبی مستقیماً اشاره به برخی موضع‌گیری‌ها از سوی ائمه جمعه در سال‌های اخیر دارد. موضع‌گیری‌هایی که به‌دلیل تریبون طرح آن‌ها غالباً بر سرنوشت آثار مورد بحث تأثیرگذار بوده‌است. نمونه متأخر در این زمینه حاشیه‌های پیش آمده در نوروز 91 است. اکران دو فیلم "خصوصی" به کارگردانی حسین فرح‌بخش و "گشت ارشاد" به کارگردانی سعید سهیلی در نوروز امسال از همان هفته‌های نخست با اعتراضاتی همراه شد که دامنه این اعتراضات بلافاصله به محافل رسمی‌تر مانند تریبون نماز جمعه رسید.

موضعگیری ائمه جمعه اعتراضاتی را علیه مدیریت سینما به همراه داشت

حجه‌الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه تهران و حجه‌الاسلام علم‌الهدی امام جمعه مشهد شاخص‌ترین معترضان به اکران این دو فیلم بودند که از تریبون نماز جمعه، وزارت ارشاد را بابت اکران این دو فیلم مورد انتقاد قرار دادند. حاصل این موضع‌گیری واکنش برخی استانداری‌ها، حوزه هنری و شهرداری تهران بود که اعلام کردند از ادامه اکران این آثار جلوگیری خواهند کرد. تصمیمی که در ادامه وزارت ارشاد را هم به پایین کشیدن هر دو فیلم از پرده سینماها مجاب کرد.

هم‌زمان با این اتفاقات اما سازندگان دو فیلم مورد بحث مدعی شدند که ائمه جمعه بدون اطلاع از محتوای این آثار و تحت تأثیر القادات اطرافیان اقدام به انتقاد از فیلم‌ها کرده‌اند. ادعایی که بعدها سید احمد خاتمی در گفت‌وگویی این گونه به آن واکنش نشان داد: "اینکه آقایان مدام بر این نکته تأکید می‌کنند یک فرافکنی و مغلطه‌گری است. چراکه اولا بنده فیلمنامه را مطالعه کرده‌ام و ثانیاً آن‌هایی که اعتماد به ایشان داشتیم نه یک نفر و دو نفر که 10 الی 20 نفر بوده‌اند که پس از تماشای فیلم بر مشکلات آن تأکید کردند. پروسه‌ای که در تمام حوزه‌ها وجود دارد. مگر مسئولان در بخش‌های مختلف برای تهیه‌ گزارشات رأساً اقدام می‌کنند؟ طبیعتاً به عده‌ای مأموریت داده می‌شود تا موضوع را بررسی کرده و نتیجه را منتشر کنند. پروسه‌ای هم که ما طی کردیم بر همین مبنا بود."

این شائبه که پیش‌تر و در مواردی مشابه نیز درباره کیفیت تعامل ائمه جمعه با سینما طرح شده بود روی دیگری هم دارد و آن هم گلایه‌های گاه به گاه برخی فیلمسازان درباره عدم حمایت تریبون‌های رسمی از تولیدات فاخر و ارزشی سینمای ایران است. نکته‌ای که ابوالقاسم طالبی هم در محضر رهبر انقلاب بر آن تأکید کرد و می‌توان امید داشت با ادامه داشتن اکران رسمی آثار مطرح‌تر سینمای ایران برای ائمه جمعه از سوی شورای سیاست‌گذاری نماز جمعه به تعاملی مبارک منتهی شود.

فیلم سینمایی "رسوایي" این هفته به دعوت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور با حضور کارگردان برای ائمه جمعه به نمایش در می‌آید. پیش از این نیز فیلم تازه ده‌نمکی در یک اکران ویژه برای حدود چهارصدتن از مسئولان کشوری و لشگری به نمایش درآمده بود. فیلم سینمایی "رسوایی" با بازی الناز شاکردوست و اکبر عبدی در سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اکران شد و واکنش‌های زیادی را در میان اهالی سینما و منتقدان ایجاد کرد.