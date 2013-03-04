طالبان برای بهشت هم سند زدند+تصویر

فرماندهان طالبان با اعطای مدرک کتبی به شبهنظامیان این گروه، آنان را به حملات انتحاری و رفتن به بهشت تشویق میکنند.
به گزارش فارس، فروش بهشت در برخی از گروههای مسیحی یک امر عادی است اما در طول چند سال گذشته این موضوع در بین گروههای شبهنظامی در افغانستان و پاکستان نیز رواج یافته است.
شبهنظامیان طالبان در افغانستان و پاکستان معتقدند که با عملیات انتحاری مستقیم به بهشت میروند.
در اینجا مشکلی پیش میآید و آن این است که چه تضمینی برای رفتن عامل انتحاری به بهشت وجود دارد؟
فرماندهان طالبان با اعطای مدرک کتبی به شبهنظامیان این گروه، این مشکل را حل کردهاند.
این مدرک که «سند شهادت» نام دارد و به زبان اردو نوشته است و تأیید میکند که دارنده آن اهل بهشت است.
جالب است که فرماندهان طالبان برخی مواقع سند شهادت را پیش از کشته شدن دارنده آن به وی اعطا میکنند.
سند شهادت در حالی به عاملان انتحاری اعطا میشود که بیشتر مواقع قربانیان حملات آنان غیرنظامیان هستند.
البته طالبان برای کشتن غیرنظامیان نیز توجیه دارند زیرا به اعتقاد این گروه، شبهنظامیان با کشتن غیرنظامیان، عامل رفتن مردم به بهشت میشوند.
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