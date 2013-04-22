کدام چهره به شورای شهر می رسد؟ / تصاویر

مجله مهر: «آزمون محبوبیت چهره ها» شاید نامی مناسب برای انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد. دوره ای که به جرئت می توان گفت پرچهره ترین دوره انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد.

شاید حضور قهرمانان سابق المپیک همچون «رسول خادم»، «هادی ساعی» و «علیرضا دبیر»، باقی چهره ها را هم به این فکر انداخته باشد که با استفاده از شهرت و محبوبیت بتوانند رای مردم را به دست آورند و بر صندلی های سبز خیابان بهشت تکیه بزنند. حضور چهره هایی همچون حسین رضازاده، محمد فنایی(کارشناس داوری برنامه 90)، آرش میراسماعیلی، بهنام ابوالقاسم پور(مهاجم سابق پرسپولیس) و میرشاد ماجدی(سرپرست تیم فوتبال استقلال) از این جنس بود.

این بار اما چهره های هنری هم شانس خود را برای ورود یه ساختمان خیابان بهشت امتحان می کنند. حضور پرشمار چهره های شناخته شده سینما و تلویزیون در روزهای ثبت نام انتخابات شوراها در فرمانداری تهران، سبب شده تا در این دوره از انتخابات، رقابت شدیدتری میان چهره ها برای پیروزی در انتخابات شاهد باشیم.

امین زندگانی از جمله اولین چهره هایی بود که نام خود را در لیست داوطلبان شرکت در اتخابات شورای شهر تهران ثبت کرد.

برادر بزرگتر او یعنی «امید زندگانی» هم در روزهای آخر به جمع کاندیداهای انتخابات شورای شهر پیوست. او البته در گفتگو با خبرنگاران از ائتلاف 13 نفره هنرمندان خبر داد. ائتلافی که البته برادرش در آن نیست!

الهه رضایی مجری سالهای نه چندان دور برنامه های کودک تلویزیون هم از جمله کسانی بود که در این دوره ثبت نام کرده اند.

محمد سلوکی مجری دیگری بود که سودای بهشت درسر دارد. او هم برای انتخابات ثبت نام کرده است.

تصویر سید عبدالحسین مختاباد، خواننده موسیقی سنتی هم در قاب عکاسان حاضر در فرمانداری تهران نشست.

مختاباد البته تنها نیست. چون محمدرضا عیوضی هم که خواننده پاپ است سودای ورود به بهشت درسر دارد.

علیرام نورایی بازیگر فیلم سینمایی «قلاده های طلا» هم از جمله ثبت نام کنندگان در انتخابات شوراها بود.

رقابت در انتخابات، «دانیال عبادی» را هم به ساختمان فرمانداری تهران کشاند. بازیگر جوان سینما هم می خواهد خود را در معرض آرای مردم قرار دهد.

مجری برنامه های «مشاعره» تلویزیون هم وارد رقابت های انتخاباتی شد. «اسماعیل آذر» هم از جمله مجریان داوطلب شورای شهر است.

عکاسان خبری حضور «احمد نجفی» را هم در فرمانداری تهران ثبت کردند. هرچند او به خبرنگاران گفت:«وارد بازی های سیاسی نمی شوم.»

و دیگران

به این لیست باید نام های آشنای دیگری را هم اضافه کرد. «داروش مهرجویی» که گفته می شود نامش در میان داوطلبان ورود به شورای شهر «محمدشهر« کرج دیده می شود.«افسانه بایگان» بازیگر سینما و تلوزیون، «حبیب الله کاسه ساز» تهیه کننده سینما و «زهره میرسپاسی» گوینده خبر تلویزیون از جمله چهره های نام آشنایی بودند که قصد ورود به شورای شهر تهران را دارند.