ناکام ترین چهره های انتخابات شورای شهر/ رتبه

مجله مهر : با پایان انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و اعلام نتایج کامل شمارش آرا، 31 منتخب برتر مردم تهران به ساختمان خیابان بهشت راه یافتند تا پرونده انتخابات شورای چهارم هم بسته شود. انتخاباتی که بزرگترین ویژگی آن، حضور چهره های شناخته شده و سرشناس در آن بود. چهره هایی که البته بیشترشان از جمله ناکام های بزرگ اانتخابات شورای شهر چهارم بودند. برخی از این چهره ها و آرایشان را در این جدول ها ببینید:

ناکام ترین چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی

تعداد رای دلیل شهرت نام چهره رتبه 5595 خواننده پاپ محمدرضا عیوضی 283 6893 مجری خبر تلویزیون زهره میرسپاسی 234 9050 داور بازنشسته فوتبال و کارشناس داوری محمد فنایی 195 11431 کارشناس طب سنتی و اسلامی حسین روازاده 158 13337 مجری سابق برنامه کودک تلویزیون وعضو لیست زنده باد بهار (حامیان مشایی) معصومه (الهه) رضایی 140 15908 مجری سابق اخبار ورزشی و نماینده مجلس هشتم علیرضا دهقان 124 21651 سرپرست تیم فوتبال استقلال میرشاد ماجدی 109 24015 خلبان پرواز معروف مسکو – تهران که هواپیما را بدون چرخ روی زمین نشاند هوشنگ شهبازی 107 33549 کاپیتان سابق تیم ملی جودو و قهرمان سابق جهان آرش میراسماعیلی 100 42097 تهیه کننده سینما و فیلم های سینمایی از جمله اخراجی ها حبیب اله کاسه ساز 91 44441 معروف ترین تاجر خشکبار ایران مشهور به سلطان پسته ایران اسداله عسکراولادی 88 59661 خبرنگار سابق واحد مرکزی خبر در آلمان، امریکا و ... مرتضی غرقی 69

ناکام ترین چهره های سیاسی

تعداد رای دلیل شهرت نام و نام خانوادگی رتبه 13822 عضو شورای شهر اول و دبیرکل اسبق حزب همبستگی ابراهیم اصغرزاده 137 14410 مشاور سابق استاندار تهران در اموربانوان و کارشناس حوزه مد و لباس فرحناز قند فروش 133 19334 همسر سعید مرتضوی(دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده کهریزک) هما فلاح تفتی 114 22423 رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و سرپرست سابق وزارت نفت دولت دهم محمد علی آبادی 108 35339 خواهر رئیس جمهور دولت نهم و دهم، عضو شورای شهر سوم پروین احمدی نژاد 97 50179 وزیر کار،رفاه و تعاون اجتماعی دولت دهم، سرلیست حامیان مشایی و احمدی‌نژاد عبدالرضا شیخ الاسلامی 81 84289 عضو و نائب رئیس شورای شهر دوم و سوم حسن بیادی 59 99019 وزیر آموزش و پرورش دولت نهم علیرضا علی احمدی 49 103949 عضو و سخنگوی شورای شهر دوم و سوم خسرو دانشجو 42

چند آمار جالب دیگر از انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران را هم ببینید:

تعداد نامزدهای انتخابات :1732 نفر

کمترین رای داده شده به یک نامزد: 44 رای

تعداد نامزدهایی که زیر 1000 رای به دست آورده اند : 333 نفر