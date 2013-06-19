ناکام ترین چهره های انتخابات شورای شهر/ رتبه

مجله مهر : با پایان انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و اعلام نتایج کامل شمارش آرا، 31 منتخب برتر مردم تهران به ساختمان خیابان بهشت راه یافتند تا پرونده انتخابات شورای چهارم هم بسته شود. انتخاباتی که بزرگترین ویژگی آن، حضور چهره های شناخته شده و سرشناس در آن بود. چهره هایی که البته بیشترشان از جمله ناکام های بزرگ اانتخابات شورای شهر چهارم بودند. برخی از این چهره ها و آرایشان را در این جدول ها ببینید:
ناکام ترین چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی
|
تعداد رای
|
دلیل شهرت
|
نام چهره
|
رتبه
|
5595
|
خواننده پاپ
|
محمدرضا عیوضی
|
283
|
6893
|
مجری خبر تلویزیون
|
زهره میرسپاسی
|
234
|
9050
|
داور بازنشسته فوتبال و کارشناس داوری
|
محمد فنایی
|
195
|
11431
|
کارشناس طب سنتی و اسلامی
|
حسین روازاده
|
158
|
13337
|
مجری سابق برنامه کودک تلویزیون وعضو لیست زنده باد بهار
(حامیان مشایی)
|
معصومه (الهه) رضایی
|
140
|
15908
|
مجری سابق اخبار ورزشی و نماینده مجلس هشتم
|
علیرضا دهقان
|
124
|
21651
|
سرپرست تیم فوتبال استقلال
|
میرشاد ماجدی
|
109
|
24015
|
خلبان پرواز معروف مسکو – تهران که هواپیما را بدون چرخ روی زمین نشاند
|
هوشنگ شهبازی
|
107
|
33549
|
کاپیتان سابق تیم ملی جودو و قهرمان سابق جهان
|
آرش میراسماعیلی
|
100
|
42097
|
تهیه کننده سینما و فیلم های سینمایی از جمله اخراجی ها
|
حبیب اله کاسه ساز
|
91
|
44441
|
معروف ترین تاجر خشکبار ایران مشهور به سلطان پسته ایران
|
اسداله عسکراولادی
|
88
|
59661
|
خبرنگار سابق واحد مرکزی خبر در آلمان، امریکا و ...
|
مرتضی غرقی
|
69
ناکام ترین چهره های سیاسی
|
تعداد رای
|
دلیل شهرت
|
نام و نام خانوادگی
|
رتبه
|
13822
|
عضو شورای شهر اول و دبیرکل اسبق حزب همبستگی
|
ابراهیم اصغرزاده
|
137
|
14410
|
مشاور سابق استاندار تهران در اموربانوان و کارشناس حوزه مد و لباس
|
فرحناز قند فروش
|
133
|
19334
|
همسر سعید مرتضوی(دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده کهریزک)
|
هما فلاح تفتی
|
114
|
22423
|
رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و سرپرست سابق وزارت نفت دولت دهم
|
محمد علی آبادی
|
108
|
35339
|
خواهر رئیس جمهور دولت نهم و دهم، عضو شورای شهر سوم
|
پروین احمدی نژاد
|
97
|
50179
|
وزیر کار،رفاه و تعاون اجتماعی دولت دهم، سرلیست حامیان مشایی و احمدینژاد
|
عبدالرضا شیخ الاسلامی
|
81
|
84289
|
عضو و نائب رئیس شورای شهر دوم و سوم
|
حسن بیادی
|
59
|
99019
|
وزیر آموزش و پرورش دولت نهم
|
علیرضا علی احمدی
|
49
|
103949
|
عضو و سخنگوی شورای شهر دوم و سوم
|
خسرو دانشجو
|
42
چند آمار جالب دیگر از انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران را هم ببینید:
تعداد نامزدهای انتخابات :1732 نفر
کمترین رای داده شده به یک نامزد: 44 رای
تعداد نامزدهایی که زیر 1000 رای به دست آورده اند : 333 نفر
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