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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

ناکام ترین چهره های انتخابات شورای شهر/ رتبه

ناکام ترین چهره های انتخابات شورای شهر/ رتبه

بعضی از چهره های انتخابات شورای شهر، به همان اندازه که پرسروصدا به صحنه انتخابات وارد شدند، همان قدر هم در رقابت ناکام ماندند. این گزارش ناکام ترین چهره های انتخابات شورای شهر تهران را به شما معرفی می کند:

مجله مهر : با پایان انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و اعلام نتایج کامل شمارش آرا، 31 منتخب برتر مردم تهران به ساختمان خیابان بهشت راه یافتند تا پرونده انتخابات شورای چهارم هم بسته شود. انتخاباتی که بزرگترین ویژگی آن، حضور چهره های شناخته شده و سرشناس در آن بود. چهره هایی که البته بیشترشان از جمله ناکام های بزرگ اانتخابات شورای شهر چهارم بودند. برخی از این چهره ها و آرایشان را در این جدول ها ببینید:

 

ناکام ترین چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی

تعداد رای

دلیل شهرت

نام چهره

رتبه

5595

خواننده پاپ

محمدرضا      عیوضی

283

6893

مجری خبر تلویزیون

زهره          میرسپاسی

234

9050

داور بازنشسته فوتبال و کارشناس داوری

محمد               فنایی

195

11431

کارشناس طب سنتی و اسلامی

حسین            روازاده

158

13337

 مجری سابق برنامه کودک تلویزیون وعضو لیست زنده باد بهار 

(حامیان مشایی)

معصومه (الهه)  رضایی

140

15908

مجری سابق اخبار ورزشی و نماینده مجلس هشتم

علیرضا             دهقان

124

21651

سرپرست تیم فوتبال استقلال

میرشاد             ماجدی

109

24015

خلبان پرواز معروف مسکو – تهران که هواپیما را بدون چرخ روی زمین نشاند

هوشنگ          شهبازی

107

33549

کاپیتان سابق تیم ملی جودو و قهرمان سابق جهان

آرش         میراسماعیلی

100

42097

تهیه کننده سینما و فیلم های  سینمایی از جمله اخراجی ها

حبیب اله        کاسه ساز

91

44441

معروف ترین تاجر خشکبار ایران  مشهور به سلطان پسته ایران

اسداله       عسکراولادی

88

59661

 

خبرنگار سابق واحد مرکزی خبر در آلمان، امریکا و ...

 

مرتضی          غرقی

69

 

ناکام ترین چهره های سیاسی

تعداد رای

دلیل شهرت

نام و نام خانوادگی

رتبه

13822

عضو شورای شهر اول و دبیرکل اسبق حزب همبستگی

ابراهیم         اصغرزاده

137

14410

مشاور سابق استاندار تهران در اموربانوان و کارشناس حوزه مد و لباس

فرحناز       قند فروش

133

19334

همسر سعید مرتضوی(دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده کهریزک)

هما           فلاح تفتی

114

22423

رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و سرپرست سابق وزارت نفت دولت دهم

محمد         علی آبادی

108

35339

خواهر رئیس جمهور دولت نهم و دهم، عضو شورای شهر سوم

پروین      احمدی نژاد

97

50179

وزیر کار،رفاه و تعاون اجتماعی دولت دهم، سرلیست حامیان مشایی و احمدی‌نژاد

عبدالرضا       شیخ الاسلامی

81

84289

عضو و نائب رئیس شورای شهر دوم و سوم

حسن                بیادی

59

99019

وزیر آموزش و پرورش دولت نهم

علیرضا      علی احمدی

49

103949

عضو  و سخنگوی شورای شهر دوم و سوم

خسرو             دانشجو

42

 

چند آمار جالب دیگر از انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران را هم ببینید:

تعداد نامزدهای انتخابات :1732 نفر

کمترین رای داده شده به یک نامزد: 44 رای

تعداد نامزدهایی که زیر 1000 رای به دست آورده اند : 333 نفر

 

 

کد مطلب 2398300

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