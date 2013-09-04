باجناق های سیاستمدار دولت روحانی/عکس

مجله مهر : روزهای خوش باجناق ها. حالا با اعلام نام گزینه قطعی ریاست بر بنیاد شهید و امور ایثارگران، شاید نقش 3 داماد خانواده «رسولی محلاتی» بیشتر از هرخانواده دیگری در سیاست ایران باشد. حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری» اگرچه به صورت مستقیم در کابینه دولت تدبیر و امید حضور ندارد، اما حضور دومین باجناقش در کابینه می تواند وزن سیاسی حضور او در کابینه حسن روحانی را نشان بدهد.

امروز رسانه ها با انتشار حکم رییس جمهور از قطعی شدن ریاست حجت الاسلام «سید محمد علی شهیدی محلاتی» بر بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داده اند. خبری که قبلاحجت الاسلام «مرتضی مداح» یکی از اعضای ستادانتخاباتی حسن روحانی که خودش هم گزینه سازمان اوقاف است، آن را تایید کرده و گفته:«قرار بود حکم ریاست شهیدی محلاتی بر بنیاد شهید 10 روز پیش ابلاغ شود که نمی دانم چرا چنین اتفاقی نیفتاده.»

با این حساب، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران دومین باجناق حجت الاسلام ناطق نوری است که وارد کابینه می شود.

جمع باجناق ها

پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری دولت یازدهم، خیلی ها علی اکبر ناطق نوری را یکی از گزینه های حضور در کابینه روحانی می دانستند. ناطق نوری اما ترجیح داد وارد کارهای اجرایی کابینه نشود و از دور به عنوان یکی از اشخاص دارای نفوذ در چینش کابینه نقش ایفا کند. شاید نزدیک ترین عضو کابینه روحانی به او، وزیر مسکن باشد. «عباس آخوندی» که او هم مثل ناطق نوری از دامادهای «آیت الله رسولی محلاتی» است و در واقع باجناق ناطق نوری محسوب می شود، یکی از کسانی است که گفته می شود با حمایت مستقیم و نظر ناطق نوری، به جمع وزرای کابینه روحانی راه یافته است. نکته ای که البته در روزهای رای اعتماد توسط یکی از نمایندگان مجلس هم به آن اشاره شد. «احمد بخشایش» گفته بود:«هر یک از افراد در کابینه ایشان سهمی گرفته‌اند مثلا آقای آخوندی سهم آقای ناطق نوری، آقای پورمحمدی سهم آیت‌الله آملی لاریجانی، آقای حجتی هم سهم عبدالله نوری است.» ادعایی که البته توسط روحانی تکذیب شد. هرچند نمی توان نقش ناطق نوری در انتخاب آخوندی را نادیده گرفت. اتفاقی که در مورد باجناق جدید ناطق نوری هم افتاده است

ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، مقصد باجناق جدید ناطق نوری و آخوندی است. حجت الاسلام «سید محمدعلی شهیدی محلاتی»که مسئول کمیته روحانیون ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و مشاور وی در امور روحانیت بود، سوابق زیادی در مناصب اجرایی جمهوری اسلامی دارد. عضویت در کمیته استقبال از امام خمینی(ره) و حزب جمهوری اسلامی، عضویت در هیات موسسین وزارت سپاه و معاون پارلمانی این وزارتخانه و ریاست عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش از جمله سوابق اوست. شهیدی محلاتی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون فرهنگ و ارشاد مجلس سوم را نیز در کارنامه خود دارد و آخرین مسئولیت رسمی اش معاونت پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه بوده است. مسئولیتی که در سال 88 و با حکم وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد به پایان رسید

سایه ای که پررنگ تر می شود

با حضور دومین باجناق ناطق نوری در جمع کابینه، به نظر می رسد سایه او بر کابینه تدبیر و امید پررنگ تر از همیشه خواهد بود. سایه ای که شاید حتی بیشتر از حضور مستقیم ناطق نوری در دولت، به او در پیش بردن اهدافش کمک کند. آیا ناطق نوری سایه خود را بر دولت پررنگ تر خواهد کرد؟