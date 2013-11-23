9 مجروح در زلزله گیلانغرب

خبر آنلاین: مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد این زلزله ساعت 00:32:34 بامداد امروز شنبه 2 آذر 1392 در موقعیت و مرکز 34.۲۵ شمالی و ۴۵.۶۷ شرقی و عمق۱۳ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

این زلزله در فاصله‌ 26 کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه، 28 کیلومتری خانقین عراق و 30 کیلومتری سرپل ذهاب کرمانشاه رخ داده است.

جبار فرامرزی، سرپرست فرمانداری گیلانغرب به ایرنا گفت: زلزله ای به بزرگی 5/4 درجه در مقیاس درونی زمین (ریشتر) ساعت 32 دقیقه بامداد روز شنبه گیلانغرب را لرزاند و 9 نفر را روانه بیمارستان کرد.

این افراد در اثر برخورد با موانع و یا بدلیل ازدحام و شلوغی هنگام خروج از منزل دچار در رفتگی استخوان دست و پا و یا برخی جراحت سطحی در این ناحیه شده اند.

وی با اشاره به آماده باش کامل دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران این شهرستان از جمله بیمارستان الزهرا (س)، تاکید کرد: مصدومان این حوادث بلافاصله به این بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار گرفتند.

مردم این شهرستان شب گذشته را بدلیل ترس از وقوع مجدد زمین لرزه در بوستان ها، فضاهای سبز و خارج از منازل شان سپری کردند و امروز حضور دانش آموزان و معلمان با توجه به اینکه شب گذشته در معابر و خیابان ها بسر بردند در مدارس بصورت اختیاری است.

ستاد مدیریت بحران شهرستان در آماده باش بسر می برد و گروه های ارزیاب در شهرستان حضور دارند ضمن اینکه تاکنون چندین جلسه نیز برگزار شده است.

سرپرست فرمانداری قصرشیرین نیز گفت: زمین لرزه دیروز خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشته است و تنها یک مورد جراحت در روستای کرکهرک بوقوع پیوست که یک خانم در حین خروج از منزل هنگام وقوع زلزله دچار در رفتگی از ناحیه کتف شد که در بیمارستان پس از درمان با بهبودی ترخیص شد.

یاور محمدی با بیان اینکه مردم شب گذشته را در خیابان ها، معابر و پارک ها بسر برده اند و همچنان تا به این لحظه نیز در خیابان ها بسر می برند، گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان با توجه به وقوع پس لرزه های ناشی از زلزله در شهرستان در آماده باش بسر می برد و هنوز بیمارستان و فوریت ها در حال آماده باش هستند.

وی با بیان اینکه در صورت نیاز خدمات رسانی به بیماران انجام می شود، اظهارکرد: هیچ جای شهرستان ریزش آوار و خرابی نداشته ایم.

محمدی گفت: سه نقطه در سطح شهر پیش بینی شده است تا در صورت نیاز مردم را در این مکان ها اسکان دهیم و چادر و مواد غذایی به میزان نیاز نیز پیش بینی شده است ضمن اینکه هنوز به نقطه بحران نرسیده ایم و در این راستا با وجود مراجعات مردم به فرمانداری برای چادر، بحران بشدتی نبوده که چادر در اختیار افراد قرار دهیم.

جلسات ستاد بحران از روز گذشته تاکنون چندین بار برگزار شده و با توجه به اینکه هنوز پایان زلزله به مردم اعلام نشده و پس لرزه ها همچنان ادامه دارد لذا از مردم می خواهیم همچنان هوشیار باشند.

مواردی از ترک خوردگی منازل گزارش شده است که ارزیاب ها پس از پایان زلزله و آرام شدن جو منطقه به بررسی موارد خواهند پرداخت.

فرماندار سرپل ذهاب نیز با بیان اینکه چندین مورد مجروح ناشی از برخورد با موانع حین وقوع زمین لرزه شب گذشته در شهرستان به بیمارستان این شهرستان مراجعه کرده اند، گفت: این جراحت ناشی از ریزش آوار نبوده و تنها ناشی از برخورد با موانع حین فرار از خانه ها اتفاق افتاده است.

میرزا مراد پیرو افزود: تاکنون هیچ گونه خسارت جانی ناشی از زلزله اخیر در شهرستان گزارش نشده است و تنها خسارت در حد ترک خوردگی تعدادی از منازل بوده است.