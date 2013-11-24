مجله مهر: حسن روحانی و محمدجواد ظریف، اولین سیاستمدارانی بودند که واکنش‌های توییتری نشان دادند. روحانی در اولین پیام خود به زبان انگلیسی نوشت: «تبریک به همه ایرانیان برای شکست تحریم ها و پذیرش حق غنی سازی.» او در ادامه از صبری که مردم برای تحمل تحریم ها داشتن تشکر کرد.

ظریف با انتشار یک جمله کوتاه نوشت: ما به یک توافق دست یافتیم و سید عباس عراقچی خبر توافق هسته ای را با پیام «ساعت سه صبح روز پنجم. دود سفيد در مذاكرات!» منتشر کرد و بعد از آن، در دو پیام جداگانه نوشت: «برنامه غني سازي ما به رسميت شناخته شد. تقديم به ملت سرفراز ايران به پاس ده سال مقاومت و ايستادگي.» و «سلام بر روح دانشمندان شهيد هسته اي.»

در میان سیاستمنداران خارجی اما مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون و ویلیام هگ وزیر امور خارجه انگلیس پیش قدم شدند تا درباره این توافق اظهار نظر کنند.

مایکل مان تنها از رسیدن به توافق خبر داده اما ویلیام هیگ این توافق را شروعی برای مذاکرات بعدی با ایران و حل مشکلات از طریق دیپلماسی گفته است.

این در حالی است که سیاستمدارانی مثل آلن ایر، لوران فابیوس، جان کری و بنیامین نتانیاهو که تا چند روز قبل پی در پی نسبت به اخبار مذاکرات واکنش نشان می دادند، تا این لحظه در فضای مجازی سکوت کرده و اظهار نظر را به گفتگو با رسانه ها محدود کرده اند.

پیام توئیتری اوباما اما رویکرد دوپهلویی دارد. او در حالی که مشخصا به مذاکرات اشاره نکرده، از رفتن به خانه و شروع تعطیلات صحبت کرده است.