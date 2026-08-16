منطقه آزاد اینچه برون فرصت طلایی گلستان برای جهش اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جمالی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری گلستان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به اهمیت روزافزون فناوری در عرصه حکمرانی و ارائه خدمات اظهار کرد: امروز تقریباً هیچ بخشی از حوزه اجرا، مدیریت و حکمرانی نمی‌تواند بدون اتکا به ارتباطات و فناوری اطلاعات به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: نقش وزارت ارتباطات دیگر تنها به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی محدود نمی‌شود، بلکه استمرار بسیاری از خدمات عمومی و فعالیت‌های اجرایی کشور به این حوزه وابسته است و همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این وزارتخانه در روند توسعه کشور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان با اشاره به نشست پیش از جلسه شورای اداری با فعالان حوزه فناوری و نخبگان استان گفت: این نشست با وجود محدودیت زمانی، بسیار مؤثر بود و مطالب ارزشمندی از سوی فعالان و نخبگان مطرح شد که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده استان مورد استفاده قرار گیرد.

جمالی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی گلستان بیان کرد: این استان از تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های متنوع و بکری برخوردار است، اما با وجود این ظرفیت‌ها، در مسیر توسعه با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده که دلایل مختلفی دارد.

وی دیرتر استان شدن گلستان را یکی از عوامل مؤثر در این زمینه دانست و افزود: محدودیت در برخورداری از صنایع بزرگ نیز از دیگر مشکلات استان است و گلستان در حوزه صنایع بزرگ و واحدهای صنعتی با اشتغال قابل توجه، همچنان با محدودیت روبه‌رو است.

معاون استاندار گلستان همچنین کشاورزی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان عنوان کرد و گفت: گلستان امروز یکی از استان‌های برتر کشور در تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود، اما همین وابستگی گسترده به کشاورزی، در کنار سنتی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها، از منظر اقتصادی محدودیت‌هایی برای استان ایجاد کرده است.

جمالی ادامه داد: بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی استان، محصولات راهبردی هستند که قیمت آنها به صورت تضمینی تعیین می‌شود و همین مسئله موجب شده سهم استان از ارزش افزوده و منابع درآمدی حاصل از این فعالیت‌ها متناسب با ظرفیت واقعی آن نباشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون اظهار کرد: گلستان از موقعیت ویژه‌ای برای ارتباط با کشورهای آسیای میانه برخوردار است و همزمان دسترسی زمینی، ریلی و دریایی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند این استان را به یکی از محورهای مهم تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان افزود: مجموعه این ظرفیت‌ها، در کنار هم، فرصت کم‌نظیری برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کرده است و باید با استفاده از فناوری‌های نوین، این ظرفیت‌های بالقوه را به فرصت‌های بالفعل تبدیل کرد.

جمالی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شتاب‌بخشی به توسعه استان گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهای فناوری و داده، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های قابل استفاده و ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از وزارت ارتباطات این است که با استفاده از فناوری اطلاعات، تکنولوژی‌های نوین، هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند، به گلستان برای جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای کمک کند.

معاون استاندار گلستان گفت: ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف شناسایی شده و موارد مورد نیاز نیز برای بررسی و پیگیری در اختیار وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت تا بتوان از ابزار فناوری برای افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش افزوده و شتاب‌بخشی به روند توسعه گلستان استفاده کرد.

جمالی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان و حمایت وزارت ارتباطات، ظرفیت‌های علمی، فناورانه و اقتصادی گلستان بیش از گذشته فعال شود و فناوری به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه استان تبدیل شود.