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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان ۳۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۴۸ نفر سارق جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت طی یک هفته اخیر با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان ادامه داد: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۴۰ نفر خرده فروش مواد مخدر، ۸ نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۳۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۴۸ نفر سارق را دستگیر کنند.

وی با بیان این که در این طرح تعداد ۸۲ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف روانه پارکینگ شده اند و ۷ قبضه اسلحه غیر مجاز نیز کشف شد.

کد مطلب 6917997

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