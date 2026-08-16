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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

بازگشت اورژانس هوایی زاهدان به چرخه خدمت

بازگشت اورژانس هوایی زاهدان به چرخه خدمت

زاهدان- معاون اورژانس پیش‌ بیمارستانی علوم پزشکی زاهدان گفت:در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری با یک دستگاه تریلر، نخستین عملیات اعزامی اورژانس هوایی پس از ۵ ماه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن شه بخش گفت: در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه تریلر در محور زاهدان–بم که منجر به مصدومیت سه نفر شد، تیم‌های امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

معاون اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ادامه داد: با توجه به وخامت حال مصدومان و ضرورت انتقال سریع آنان به مرکز درمانی، هر سه مصدوم این حادثه با استفاده از بالگرد اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء ص زاهدان منتقل شدند و ادامه روند درمانی آنان تحت نظر کادر درمانی این بیمارستان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: این ماموریت، نخستین عملیات اعزامی اورژانس هوایی پس از بازگشت این واحد به چرخه خدمت و پایان وقفه عملیاتی پنج‌ماهه محسوب می‌شود.

کد مطلب 6918009

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