مجله مهر: یکی از مخاطبان مجله مهر عکسی از خانه ای قدیمی در محله های مرکزی شهر تهران برایمان فرستاده است، که با بی توجهی در معرض تخریب و نابودی است.

یکتا مهرگان نوشته است:« این خانه در خیابان شهید قائدی (هدایت سابق) قرار دارد و به خانه ظهیرالاسلام معروف است. خانه ای که باقی مانده هایش نشان می دهد هنوز هم زیباست اما محل رفت و آمد کارگردان خدمات شهری شهرداری تبدیل شده و آنهایی که زباله های خشک را جمع آوری می کنند، در این ساختمان اقامت کرده اند و هر روز خراب تر می شود. بارها در و پنجره هایش آتش گرفته اند و شیروانی و بخش هایی از سقف آن ریخته است. حوض و حیاط زیبای آن هم نابود شده و بعید نیست به زودی تمام خانه نابود شود و دیگر چیزی از آن باقی نماند. در واقع خانه ای به این زیبایی تبدیل به مخروبه شده است.

در مناطق 11 و 12 تهران از این خانه های بسیار قدیمی و زیبا زیاد است که با مرمت می توانند هویت قدیمی تهران را خفظ کنند و حتی تبدیل به موزه شوند. اما متاسفانه این خانه ها یا طعمه بساز و بفروش ها می شوند یا با بی توجهی تخریب شده و به محل زندگی بی خانمان ها و معتادا تبدیل می شوند.

در خیابان هایی مانند ظهیر الاسلام، صفی علیشاه، پامنار، حسن آباد و ... هر روز یکی از این خانه های قدیمی را خراب می کنند و به جای آن ساختمان جدید و چند طبقه ای می سازند که باعث آزار مردم و اهالی کوچه های باریک و کم عرض می شود و هیچ تناسبی با اندازه کوچه ها ندارند. بسیاری از این خانه ها هم مشرف به خانه های قدیمی هستند و آسایش ساکنان آنها را سلب می کنند. چرا شهرداری به سادگی مجوز نوسازی این خانه ها را صادر می کند؟ دیگر چیزی از خانه های قدیمی این شهر باقی نمانده تا سال ها بعد کسی بفهمد تهرانی های قدیم چطور زندگی می کردند. دیگر چیزی از هویت این شهر باقی نمانده است. خانه هایی هم که نوسازی نشده اند، مانند خانه ظهیرالاسلام رها شده اند تا خود به خود نابود شوند.

چه کسی جوابگوی این وضع تهران و از بین رفتن هویت آن است؟ اگر شهرداری تهران و شورای شهر به فکر حفظ میراث قدیمی تهران نباشند، چه کسی باید این وظیفه را برعهده بگیرد؟!»