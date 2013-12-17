مهر: سید رحیم میرشاه ولد در مورد خودکشی دانش آموز شیرازی گفت: بر اساس قوانین انضباطی آموزش و پرورش، دانش آموزان نباید تلفن همراه را به داخل مدرسه بیاورند، این دستورالعمل در نتیجه بحث های بسیار از سوی کارشناسان صادر شد؛ اما متاسفانه این دانش آموزان شیرازی قوانین انضباطی را رعایت نکرده و موبایل خود را به داخل مدرسه آورده بود.

وی افزود: در تاریخ چهارم آذر ماه مدیر مدرسه برای آنکه با خانواده دانش آموز هماهنگ باشد درخواست ملاقات با والدیننش را برای روز پنجم آذرماه راس ساعت 9 می کند. والدین دانش آموز در ساعت 11:30 به مدرسه مراجعه می کنند که مدیر مدرسه در این ساعت به اداره آموزش و پرورش مراجعه کرده و در نتیجه همکاران به والدین اعلام می کنند در تاریخ ششم آذر ماه به مدرسه بیایند.

به گفته میرشاه ولد اما والدین دانش آموز در تاریخ ششم آذر به مدرسه نمی روند و پیگیر وضعیت فرزندشان نمی شوند. مدیر مدرسه نیز در این تاریخ از دانش آموز می خواهد که به کلاس درس نرود تا والدینش به مدرسه مراجعه کنند. در این میان دانش آموز بدون اطلاع مدیر و معاون، مدرسه را ترک کرده به خانه بر می گردد و خود را حلق آویز می کند.

وی ادامه داد: پیگری های انجام شده از سوی آموزش و پرورش نشان می دهد که مدیر مدرسه دانش آموز را اخراج نکرده بود و تنها در روز سوم (ششم آذر ماه) که والدین دانش‌آموز به مدرسه برای داشتن تلفن همراه فرزندشان مراجعه نکردند مدیر از ورود دانش آموز به کلاس درس ممانعت کرده است.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش ادامه داد: بعد از وقوع این حادثه و فوت دانش آموز به دلیل خودکشی، جلساتی در اداره کل آموزش و پرورش استان فارس برای بررسی علل آن تشکیل شد و همچنین مسئولان آموزش و پرورش استان با خانواده متوفی نیز دیدار می کنند.

وی با بیان اینکه خودکشی قطعا یک عامل نداشته و باید علل و عوامل مختلف آن بررسی شود،توضیح داد: والدین دانش آموز با مراجعه به مراجع قضایی پرونده ای را تشکیل داده اند که در حال پیگیری است. دادگاه پس از بررسی رای خود را صادر می کند، اما آموزش و پرورش ابعاد موضوع را مبنی بر اینکه آیا مدرسه به همه وظایف قانونی خود در ارتباط با ورود موبایل از سوی دانش آموزان عمل کرده، بررسی و نتایج را اعلام می کند.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد شکایات آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که آیا مدیر مدرسه در حال حاضر در بازداشت مراجع قضایی به سر می برد، گفت: در حال حاضر مدیر بازداشت نسیت. آنچه مشخص است مدیر مدرسه دانش آموز را اخراج نکرده و تنها در روز سوم از ورود او به کلاس درس ممانعت کرده است.