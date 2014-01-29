کد مطلب 2406592 https://mehrnews.com/xrtm8 ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰ کد مطلب 2406592 مجله مهر مجله مهر مجله مهر مجله مهر ۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰ اوباما: تحریم علیه ایران را وتو میکنم/ فیلم رئیس جمهوری اوباما در سخنرانی سالانه خود در برابر اعضای کنگره، تهدید کرد اگر تحریم جدیدی علیه ایران تصویب شود، وی آن را وتو خواهد کرد. کپی شد مطالب مرتبط احتمال صرف نظر کنگره از رایگیری درباره تحریم جدید ایران احتمال توافق تا بهار وجود دارد/تحریم جدید دیپلماسی را به شکست می کشاند گزارش محرمانه سازمان ملل اسلحه جدید اوباما برای دفاع ازتوافق با ایران نتانیاهو چالش جدید کنگره با کاخ سفید تاکید مجدد کاخ سفید بر مخالفت با تحریم ایران جنگ داخلی در کنگره آمریکا بر سر مذاکرات هستهای ایران اوباما هر نوع مصوبه ضد ایرانی را وتو می کند برچسبها باراک اوباما
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