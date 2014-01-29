کد مطلب 2406592
  1. مجله مهر
  2. مجله مهر
۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۰

اوباما: تحریم علیه ایران را وتو می‎کنم/ فیلم

اوباما: تحریم علیه ایران را وتو می‎کنم/ فیلم

رئیس جمهوری اوباما در سخنرانی سالانه خود در برابر اعضای کنگره، تهدید کرد اگر تحریم جدیدی علیه ایران تصویب شود، وی آن را وتو خواهد کرد.

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