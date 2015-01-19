به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، سناتور «لیندی گراهام» در این رابطه اعلام کرد که اگر «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، این اجازه را بدهد که توافق احتمالی با ایران در کنگره به رای گذاشته می شود، وی و همراهانش از رای گیری در مورد تحریم های جدید ایران صرف نظر می کنند.

در این میان برخی رسانه ها همچون جروزالم پست گزارش داده که سناتورهای آمریکایی تلاش تازه ‌ای را آغاز کرده ‌اند تا تحریم‌های «خفیف‌ تری» علیه ایران را که می‌تواند از وتوی رئیس‌ جمهوری آن کشور دور بماند، مطرح کنند یا اینکه هرگونه توافق احتمالی را برای تصویب نهایی به رای نمایندگان بگذارند.

طرح تحریم‌ های احتمالی جدید علیه ایران را سناتور رابرت منندز از حزب دموکرات و مارک کرک از حزب جمهوریخواه ارائه کرده‌اند و قرار است در صورت نرسیدن به توافق نهایی تا اول ژوئیه، اعمال شوند.

خبرگزاری فرانسه نیز دیروز یکشنبه اعلام کرد که کمیته بانکی سنا قرار است روز پنج‌ شنبه در مورد این طرح بحث و رای ‌گیری کند.