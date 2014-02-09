نیمه شبی که تهران آتشباران شد/ عکس

مجله مهر: اوایل شب عده‌ زیادی از همافران و درجه‌داران نیروی هوایی در سالن آسایشگاه جمع شدند تا تصاویر امام را از تلویزیون ببینند. هنگامی که تصویر امام بر صفحه پدیدار شد، همافران با ابراز احساسات برای ایشان صلوات فرستادند. این ابراز احساسات موجب خشم افسران تیپ گارد جاویدان شده و درگیری میان طرفین شروع می‌شود.

در همان شب یگان‌هایی از تیپ جاویدان از نقاط دیگر تهران برای سرکوب همافران عازم دوشان‌تپه می‌شوند. بامداد 21 بهمن در راه بود و پایگاه هوایی دوشان‌تپه لحظه به لحظه در حلقه تنگ محاصره نیروهای گارد جاویدان در می‌آمد. همافران که در محاصره بودند متحمل تلفات شدیدی می‌شدند. در اواخر شب نیروهای مردمی و گروه‌های مسلح به یاری همافران شتافته و نبرد سختی بین دو طرف آغاز شد. سرانجام نیروهای گارد مجبور به عقب‌نشینی شدند. هجوم دوباره نیروهای گارد جاویدان به پادگان دوشان‌تپه نبرد خونین دیگری را رقم زد.

به گفته همافران، ماجرا اینطور بوده است که وقتی رادیو اعلام كرد فیلم ورود امام خمینی بعد از اخبار تلویزیون نمایش داده خواهد شد، آنها در سالن پادگان اجتماع كردند. با ظاهر شدن تصویر حضرت امام(ره) بر صفحه تلویزیون، طنین صلوات سالن را پر كرد و در این هنگام، افراد گارد به سوی آنها تیراندازی كردند و درگیری آغاز شد.

مردم ساكن در اطراف خوابگاه همافران، هنگامی كه از حمله نیروی گارد به همافران آگاه شدند، اهالی خیابان‌های اطراف را هم با خبر كردند و طولی نكشید كه جمعیت انبوهی در كنار دیوار خوابگاه گرد آمدند كه با فریاد الله‌اكبر از همافران حمایت می‌كردند.

اجتماع مردم در كنار خوابگاه همافران نیروی هوایی كه از ساعت 10شب آغاز شده بود همچنان ادامه یافت. ترس مردم این بود كه در صورت پراكنده شدن، نیروهای گارد، مجددا به همافران حمله كنند، بنابراین از دفتر حضرت امام كسب تكلیف كردند و دفتر امام توصیه كردند كه پراكنده نشود.

مردم در كنار خوابگاه نیروی هوایی همچنان شعار می‌دادند و خود را با آتش لاستیك‌های فرسوده گرم می كردند كه در ساعت 5/3 نیمه شب مأموران حكومت نظامی با خودروهای نظامی و در حالیكه از دور با رگبار هوایی مسلسل‌ها در صدد ترساندن مردم بودند، به اجتماع مردم حمله كردند.

در این هنگام مردم به كوچه‌های اطراف پناه بردند اما مأموران توانستند 152نفر را دستگیر و به محل استقرار حكومت نظامی در كلانتری تهران منتقل كنند. در بین دستگیر شدگان دو روحانی هم حضور داشتند. گفته می شود اولین كلانتری ساقط شده در جریان هجوم مردم همین كلانتری بود.

در آن سوی جبهه انقلاب هم مخالفان به نام هواداران از قانون اساسی بار دیگر در ورزشگاه امجدیه جمع شدند. این بار اجتماع‌کنندگان از فضای ورزشگاه خارج شده و در خیابان روزولت (شهید مفتح) تظاهرات کردند که این تظاهرات منجر به درگیری شد. از سوی دیگر در خوی عده‌ای به نام روستائیان طرفدار قانون اساسی، مردم را مورد ضرب و شتم قرار داده و چند نقطه از شهر را به آتش کشیدند.

زهره شریفی