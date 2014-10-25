اعتبارات آب و خاک صندوق توسعه ملی مشکل سد گرین نهاوند را حل می کند

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سد گرین نهاوند بزرگترین پروژه عمرانی استان همدان است که با احداث آن هزاران هکتار از ارضی کشاورزی نهاوند مشروب می شوند.

نعمتی گفت: نهاوند قطب کشاورزی غرب کشور و استان همدان است اما با توجه به خشک سالی های اخیر منطقه و کمبود آب که موجب وضع ناگوار کشاورزان و باغداران نهاوند شده احداث سد گرین علاوه بر اینکه مشکل آب شرب شهرستان نهاوند را برطرف می کند بلکه کمبود آب باغات و زمین های کشاورزی شهرستان نهاوند و چندین شهر همجوار نهاوند را نیز حل می کند.

وی با اشاره به کمبود اعتبار سد گرین که موجب کندی و توقف عملیات اجرایی سد گرین شده است، اظهار داشت: دو راه برای ادامه ساخت سد گرین وجود دارد که شامل واگذاری آن به بخش خصوصی و یا استفاده از اعتبارات آب و خاک که توسط مقام معظم رهبری از صندوق توسعه ملی برای آب و خاک کشور در نظر گرفته شده است.

عضو هئیت رئیسه و سخنگوی هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده معین مردم شهرستان نهاوند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سد گرین نهاوند در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در اولویت‌های بودجه‌ سال ۹۳ دولت نیست اما بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده این پروژه عظیم استان را ۳۰ ماهه تحویل دهد.

بهروز نعمتی بیان داشت: برای جلوگیری از تعطیل شدن دائم پروژه سد گرین نهاوند بهترین راه حل واگذاری آن به بخش خصوصی با قدرت مالی خوب و یا تزریق اعتبارات آب و خاک از محل صندوق توسعه ملی است چراکه با توجه به اعتبارات کم و محدود دولتی ساخت این سد ممکن است سال های سال طول بکشد که شهرستان نهاوند از آن متضرر می شود.

نعمتی افزود: انجام کار بزرگ و تأثیر گذار سد گرین نهاوند در شهر نهاوند موجب تغییر و تحول بزرگی در زمینه کشاورزی و اقتصادی غرب کشور می شود و این سد می تواند آب ۹‌ هزار و ۲۶۹ هكتار از اراضي دشت نهاوند را تأمين كند.