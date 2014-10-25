به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پوری حسینی در جمع خبرنگاران در مورد ممانعت دولت از حضور نمایندگان سهام عدالت بانکها در مجامع آنها گفت: در سال 89 هیئت وزیران مصوبه ای را از سر می گذراند که به موجب آن دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که تا زمانیکه سهام عدالت آزادسازی نشده است و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه های اجرایی ذی ربط بر عهده داشته باشند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا این مصوبه دولت اجرا نمی شود، یعنی این مصوبه از سال 89 به بعد یعنی طی این سالها اجرایی نشده است، افزود: زمانیکه وارد سازمان خصوصی سازی شدم نسبت به این مصوبه بی اطلاع بودم تا اینکه مدت زمانی گذشته بود و تصادفا متوجه چنین مصوبه ای شدم و به وزارت اقتصاد این موضوع را اطلاع رسانی کردم و بررسی های لازم در این زمینه انجام شد.

وی عنوان کرد: در مجموع اطلاع یافتیم که مصوبه تعطیل مانده ای است و به هیئت دولت ارجاع شد و دولت اعلام کرد که باید این مصوبه اجرا می شد و از دستگاه ها سئوال شد که چرا این مصوبه اجرایی نشده است و به دلیل اینکه اغلب مدیران دولت یازدهم تازه وارد دستگاه ها شده بودند از چنین بخشنامه ای مطلع نبودند و مصوبه تعطیل مانده چند سال گذشته را اجرایی کردند.

پوری حسینی خاطرنشان کرد: نمایندگی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر که بخشی از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصیص داده شده است تا زمانیکه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختیار مشمولین قرار نگرفته، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط مدیریت می شود و البته این به معنای برگشت سهام به دولت نیست.

رئیس سازمان با ذکر این مطلب که کسانیکه در حال حاضر سهام عدالت را مدیریت می کنند مشخص نیست که اتصال آنها به مشمولین قوی تر از اتصال دستگاه های اجرایی به مشمولین باشد، افزود: مصوبه ای قبلا تولید شده و لغو نشده و باید این مصوبه را دولت جدید یا لغو و یا اجرا می کرد که فعلا تصمیم به اجرای آن گرفته است.