به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیژنی ظهر شنبه در جمع مردم بخش ارم شهرستان دشتستان به تسلیت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: یکی از مهمترین دستاوردهای اجرای طرح تحول نظام سلامت رضایتمندی مردم است که بیش از 30 هزار نفر از ابتدای اجرای این طرح در استان بوشهر از خدمات رایگان آن استفاده کرده‌ اند.

وی افزود: سیاست دانشگاه علوم پزشکی بر این است که مردم همه بخش ها و شهرستان ‌های استان با مراجعه به نزدیک‌ ترین مرکز درمانی از خدمات رایگان آن بهره‌‌ مند شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: در حال حاضر چهار پروژه بهداشتی درمانی در بخش ارم شهرستان دشتستان با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال در حال احداث است که اکنون از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند و تا پایان سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

خدمات بهداشتی و درمانی در 14 خانه بهداشت بخش ارم ارائه می‌شود

بیژنی با اشاره به اینکه مساحت این چهار پروژه 10 هزار متر مربع است، گفت: در کنار احداث این مراکز بهداشتی درمانی تمرکز ما بر تامین تجهیزات پزشکی و نیروی متخصص در بخش ارم خواهد بود.

وی عنوان کرد: شبکه‌ های بهداشت و درمان و بیمارستان ها هرکدام به عنوان یک مرکز عملیات و اجرا نیاز به توجه ویژه ای از ناحیه معاونت توسعه دارند که این امر مدنظر ما خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: خدمات بهداشتی درمانی در بخش ارم شهرستان دشتستان در قالب 14 خانه بهداشت به مردم ارائه می شود.