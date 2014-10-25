به گزارش خبرگزاری مهر ،معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی سخنان کوتاهی در این مراسم، اتلاف وقت مردم و آلودگی هوا و آثار جسمی و عوارض روحی ناشی از آن بر روح و جسم شهروندان را از جمله پیامدهای ترافیک دانست و گفت: متأسفانه زندگی ماشینی و آسیب‌های آن، مردم کلان‌شهر تهران را با مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: توسعه و ترویج حمل و نقل پاک که دوچرخه یکی از ملزومات و دوچرخه‌سواری یکی از شیوه‌های دست‌یآبی به آن است، باعث می‌شود تا آسمانی آبی‌تر، شهری پاک‌تر و معابری ایمن‌تر را تجربه کنیم.

وی با اشاره به این که در بسیاری از اوقات شاهد عدم رعایت آداب اولیه رانندگی در کنار رعایت نکردن اصول بدیهی شهروندی هستیم، اظهار کرد: این کار باعث شده گردشگرانی که از تهران دیدن می‌کنند، از نحوه رانندگی رانندگان ایرانی و بی توجهی مردم کشورمان به حفظ محیط زیست به نیکی یاد نکنند.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که به عنوان نمونه، اخیراً یک زوج جهانگرد استرالیایی که از کشورمان دیدن کردند، در وبلاگ خود نوشتند تنها گلایه‌ای که از ایرانیان داریم از نحوه رانندگی آن‌هاست، تصریح کرد: آن‌ها در خاطرات خود ادامه دادند، وقتی می‌دیدیم مردم ایران چطور زباله‌های خود را از پنجره خودرو بیرون می‌ریزند، بسیار متأسف می‌شدیم و باورمان نمی‌شد.

معاون شهردار تهران در پایان سخنان خود با درخواست از دانش‌آموزان جهت استفاده از دوچرخه در ترددهای روزانه، تأکید کرد: دانش‌آموزان در مسیر خانه تا مدرسه و بر عکس می‌توانند از دوچرخه استفاده کنند، ضمن این که سعی خواهیم کرد تا با توسعه خانه‌های دوچرخه در نقاط مختلف شهر از جمله ایستگاه‌های مترو و پایانه‌های اتوبوس، استفاده از دوچرخه را توسعه دهیم.

قبل از سخنان معاون شهردار تهران، مهندس رضا نثاری شهردار منطقه 19 از توسعه دوچرخه‌سواری در این منطقه جنوبی تهران خبر داد و سید محمد حاج آقا میر رییس سازمان ورزش شهرداری تهران نیز ورزش را عرصه‌ای برای مصون ماندن جوانان و نوجوانان از انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی دانست.

گفتنی است در این مراسم سه ساعته، علاوه بر حضور مسئولان و ایراد سخنرانی، گرامیداشت درگذشت حضرت آیت الله مهدوی کنی، سوگواره ماه محرم، اجرای گروه فیتیله‌ای‌ها و آموزش‌های ترافیکی در قالب نمایش از سوی این گروه و حضور تعدادی از صداپیشگان و عروسک‌گردانان فیلم سینمایی شهر موش‌ها، از دیگر بخش‌های این برنامه آموزشی، فرهنگی و تفریحی بود.