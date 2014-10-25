به گزارش خبرنگار مهر "سرج ناکوزی" در مراسم تقدیم اعتبارنامه خود اظهارداشت: با توجه به نقش ایران ظرفیت و توانمندی‌های خوب کشاروزی آن فائو مایل است برای حضور قدرتمند جمهوری اسلامی در منطقه کمک کند، ضمن آنکه ما نیازمند تهیه برنامه جامع برای توسعه همکاری‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: در پنج سال آینده رویکرد و نگرش فائو از پروژه محوری به برنامه محوری تغییر پیدا می کند. این همکاری تنها محدود به افزایش بهره وری نیست بلکه به توسعه و تداوم پایدار فعالیت‌های متمرکز می‌شود.

ناکوزی افزود: مسائل معمولا بین بخشی است و به کمک یک وزارتخانه قابل حل نیست، این مسائل نیاز به تدوین یک برنامه جامع بین وزارت جهاد کشاورزی و فائو دارد تا تمام مسائل پایه ای را پوشش دهد. علاوه بر این، ما باید گذشته را فراموش کنیم و به سمت آینده و انجام یک کار جامع و بزرگ حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه فائو یک سازمان مالی نیست بلکه سازمانی فنی است، افزود: این سازمان توان تخصصی فراوانی دارد و مایل است آن را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دهد، البته ایران و مردم آن باید کار بزرگ و تحولات اساسی را خود انجام دهد.

نماینده جدید فائو در جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: ما باید یک سرعت یک برنامه جامع برای توسعه سریع فراهم کنیم، زیرا چالش‌ها به سرعت در حال پیشروی است، بنابراین باید برنامه ای برای مقابله با این چالش‌ها در بخش کشاورزی داشته باشیم.

وی گفت: بنده تعهد می‌کنم اگر در مدت کوتاهی به سمت آنچه فائو می گوید، حرکت کنید، وضعیت بهبود می‌یابد. ضمن آنکه برنامه فائو فقط کمک به ایران نیست و این یک برنامه جهانی است.

ناکوزی با بیان اینکه دبیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اوایل سال ۲۰۱۵ میلادی به ایران سفر می کند، افزود: وی برنامه خاصی برای آن زمان دارد و می‌خواهد نقش دفتر فائو در ایران را تقویت کند. علاوه بر این، یکسری ابتکار عمل دارد که می‌خواهد به آنها جامعه عملیاتی بپوشاند.