به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در دیدار مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان‌های تخصصی این وزارتخانه با سفیرآکرودیته مولداوی در ایران، توسعه همکاری‌های کشاورزی مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار هومن فتحی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی ایران، برای صادرات محصولاتی همچون خشکبار، خاویار، میگو و سایر آبزیان به مولداوی اعلام آمادگی کرد. وی درعین حال خواست به منظور توسعه تجارت محصولات کشاورزی، موافقت‌نامه‌های قرنطینه دامی و گیاهی میان دو کشور مبادله شود.

فتحی تحقیقات در حوزه بذر را از دیگر زمینه‌های همکاری ایران و مولداوی عنوان کرد و گفت: ایران از تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی با مولداوی استقبال می‌کند.

در این دیدار گئورگه لوئکا، سفیر آکرودیته مولداوی در ایران نیز ضمن اشاره به سوابق روابط دو کشور در حوزه کشاورزی، خواستار همکاری‌های جدید در این بخش با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان شد. وی تولید بذر دانه‌های ذرت و آفتابگردان را از ظرفیت‌های همکاری این کشور عنوان کرد.

سفیر آکرودیته مولداوی در عین حال بر تشکیل اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی با ایران تاکید کرد. همچنین در این دیدار مقرر شد اسناد کشاورزی متناسب با نیازهای دو کشور تهیه و مبادله شود. اعزام هیات‌های تخصصی به منظور تهیه اسناد همکاری کشاورزی و برگزاری نشست بخش‌های اقتصادی و تجاری دو کشور نیز مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

به گزارش مهر، جمهوری مولداوی، کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است؛ این کشور از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است و حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد. کشور مذکور عضو شورای اروپا، سازمان تجارت جهانی و چند سازمان بین المللی دیگر و در شرف الحاق به اتحادیه اروپا است. .