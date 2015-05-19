زیان یک میلیارد دلاری ناشی از تخریب اراضی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از اعلام آمادگی خود برای توسعه همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در مقابله با تخریب اراضی و مناطق جنگلی ناشی از چالش‌های تغییرات اقلیمی و کمبود آب، در قالب برنامه یکپارچه کشوری به شیوه‌ای پایدار و با مشارکت جوامع محلی خبر داد.

سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران در پایان بازدید سه روزه خود از استان کرمان و حضور در شهرستان ریگان به عنوان یکی از سایت‌های پروژه «احیای اراضی جنگلی و تخریب شده» که توسط فائو، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با حمایت مالی تسهیلات جهانی محیط زیست (جف) در حال انجام است، بر نتایج ارزشمند حاصل از انجام این پروژه در احیای اراضی جنگلی و تخریب شده تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک های شور تاکید کرد.

ناکوزی در ادامه اظهارداشت: این پروژه نمونه‌ای از همکاری موثری است که دست آوردهای آن نه تنها حفاظت از منابع ارزشمندی طبیعی را به همراه داشته، بلکه عاملی برای ارتقاء معیشت جوامع محلی نیز به شمار می‌آید.

نماینده فائو در ایران تصریح کرد: تکمیل دانش و قابلیت‌های موجود در دفتر امور بیابان، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تجارب فنی فائو عملا منجر به تسریع مقابله با چالش‌های اقتصادی و زیست محیطی‌ای شده که جوامع روستایی ریگان را هدف قرار داده است.

وی افزود: این همکاری دقیقا نمونه ایده آل مشارکت فائو در ایران است که تجارب فنی بین المللی در حمایت از سازمان‌های ملی جهت پر کردن خلاءهای ظرفیتی به کار گرفته می‌شود، به گونه‌ای که ما را قادر می‌سازد با موفقیت به راه حل‌های پایداردر بلند مدت دست یابیم.

ناکوزی در نشستی جداگانه استاندار کرمان چالش‌های فراروی این استان در بخش‌های فرسایش خاک، احیای اراضی جنگلی، مقابله با بیابان‌زایی، بهبود معیشت جوامع روستایی و مواجهه با مسئله کمبود آب مورد بحث و بررسی قرار داد.

نماینده فائو با مطلع ساختن استاندار کرمان از «ابتکار منطقه ای کمبود آب» در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، گفت: این اقدام در چارچوب درخواست کشورهای عضو جهت مدیریت منابع آب صورت گرفته است، چرا که در ایران نیز حدود ۹۲ درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

براساس این گزارش پروژه «احیای اراضی جنگلی و تخریب شده با تاکید بر اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی و خاک های شور» با بودجه ای معادل ۱۱ میلیون دلار به احیای تنوع زیستی و ظرفیت اراضی جنگلی تخریب شده می پردازد، به طوری که مقامات محلی و جوامع روستایی را برای تامین محصولات و خدمات مورد نیاز جهت معیشت پایدارهمراه با داشتن امنیت غذایی در عین مقابله با بیابان‌زایی یاری می کند.

در حال حاضر فرسایش خاک شامل فرسایش بادی و آبی یکی از مهمترین عناصر تخریب اراضی در ایران محسوب می‌شود.

از مجموع مساحت کشور، ۷۵ میلیون هکتار از اراضی در معرض فرسایش آبی و ۲۰ میلیون هکتار در معرض فرسایش بادی قرار گرفته اند و پنچ میلیون هکتار دیگر نیز توسط انواع مواد شیمایی و یا فعالیت‌های فیزیکی تخریب می شوند. در نتیجه این فرایند بیش از دو میلیون هکتار از اراضی کشور از حاصل خیزی خارج شده‌اند و متقابلا بخش‌های گسترده‌ای از اراضی با سطح بالایی از شوری خاک رو به رو شده‌اند.

شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی در ایران به شمار می آید. این پدیده در مناطق خشک و نیمه خشک به مراتب شدید تر است، ۳۴ میلیون هکتار از این اراضی با سطح بالای شوری خاک مواجه‌اند که از این میزان ۴.۱ میلیون هکتار را اراضی تحت آبیاری تشکیل می‌دهد. ۵۰ درصد از اراضی تحت آبیاری در ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به منابع آب های زیر زمینی از جمله چشمه ها است.

در حال حاضر سالانه نیم میلیون هکتار از خاک کشور به دلیل شوری و یا غرقابی شدن از بین می‌رود. کمبود فزاینده منابع آب نیز باعث حفر چاه های عمیق تر و نتیجتا استخراج آب با سطح بالاتر شوری شده است. ضرر ناشی از شوری و تخریب خاک در ایران سالیانه حدود یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.

فائو به عنوان سازمان پیشرو فنی جهانی در حوزه جنگلداری و مدیریت پایدار اراضی آمادگی دارد تا با دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با چالش‌های مذکور وارد عمل شود.