وستهام دومین باخت منچستر سیتی را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال انگلیس عصر امروز شنبه با برگزاری دیدار تیم‌های وستهام و منچستر سیتی آغاز شد که در پایان تیم وستهام با حساب 2 بر یک از سد مدافع عنوان قهرمانی گذشت.

در این بازی که به میزبانی وستهام در آپتون پارک برگزار شد مورگان آمال فینانو(21) و دیافرا ساخو(75) برای وستهام گلزنی کردند. تنها گل تیم سیتی را در این بازی داوید سیلوا در دقیقه 77 به ثمر رساند.

منچستر سیتی با قبول دومین باخت فصل 17 امتیازی باقی ماند و موقتا جایگاه خود را در رده دوم جدول رده‌بندی حفظ کرد. تیم وستهام نیز با 16 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به ساوتهمپتون در مکان چهارم ایستاد. چلسی با یک بازی کمتر و 22 امتیاز صدرنشین لیگ برتر انگلیس است.