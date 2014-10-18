بردی دیگر برای چلسی 10 نفره/ آرسنال در آخرین دقیقه از شکست گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس شامگاه امروز شنبه ادامه یافت که طی آن تیم فوتبال چلسی در زمین کریستال پالاس با حساب 2 بر یک پیروز شد تا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کند. اسکار(6) و فابرگاس(51) در این بازی برای چلسی گلزنی کردند. تنها گل تیم میزبان را نیز فریزر کمپل در دقیقه 90 به ثمر رساند.

این برد در حالی به دست آمد که چلسی از دقیقه 41 با اخراج آسپیلی کوئتا 10 نفره بود. البته دو دقیقه بعد هم دیمین دلانی از تیم میزبان اخراج شد. چلسی با این برد 22 امتیازی شد تا فاصله 5 امتیازی خود را با منچستر سیتی حفظ کند.

اما در یکی دیگر از بازیهای برگزار شده تیم آرسنال برابر هال سیتی در آخرین لحظات از شکست خانگی فرار کرد. الکسیس سانچز در دقیقه 13 آرسنال را پیش انداخت اما محمد دیامه(17) و آبل هرناندز(46) دو گل برای هال سیتی به ثمر رساندند. این نتیجه تا دقیقه 90 پابرجا ماند تا اینکه دنی ولبک گل تساوی را به ثمر رساند و شاگردان ونگر را از باخت خانگی نجات داد.

نتایج بازی‌های همزمان به شرح زیر است:

* آرسنال 2 - هال سیتی 2

* برنلی یک - وستهام 3

* کریستال پالاس یک - چلسی 2

* اورتون 3 - استون ویلا صفر

* ساوتهمپتون 8 - ساندرلند صفر