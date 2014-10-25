50 درصد واحدهای احداثی پس از انقلاب در قالب مسکن مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان اردبیل اضافه کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن در سطح کشور احداث شده که دو میلیون و 300 هزار واحد آن در قالب طرح مسکن است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر از نظر کمیت از سایر پروژه های ساخت مسکن در کشور بزرگتر بود، افزود: در آغاز طرح مسکن مهر قرار بود یک میلیون 500 هزار واحد در کشور احداث شود که به این تعداد 800 هزار واحد نیز اضافه شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اجرای این طرح در هزار و 135 شهر کشور متذکر شد: هم اکنون بیش از نیمی از واحدهای مسکن مهر کشور در قالب بافت فرسوده و خود مالکین، تعاونی ها و پروژه های سه جانبه به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به افتتاح یک میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر تا به امروز یادآور شد: ساخت 300 هزار واحد نیز به اتمام رسیده اما به دلیل آماده نشدن امکانات زیربنایی، هنوز قابل افتتاح نیست.

اصغری مهرآبادی همچنین از افتتاح 120 هزار واحد مسکن مهر در کشور تا پایان سال جاری خبر داد و در خصوص تسهیلات این واحدها ادامه داد: از ابتدای این طرح تاکنون بالغ بر 470 هزار میلیارد ریال توسط بانکهای کشور به پروژه های مسکن مهر پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از این رقم 450 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک مسکن و 20 هزار میلیارد ریال توسط سایر بانک ها پرداخت شده تاکید کرد که از این رقم تاکنون 40 هزار میلیارد ریال نیز بازپرداخت شده است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه تسهیلات پرداخت شده باید طی 20 سال از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی برگردد، بیان داشت: با رایزنی های صورت گرفته سه سال تنفس داده شده تا همچنان بتوانیم از این تسهیلات برای تمکیل پروژه ها استفاده کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با روند فعلی دفترچه اقساط 700 هزار واحد نیز امسال تحویل شود تا با آغاز بازپرداخت تسهیلات آنها، اعتبارات دوباره به پروژه های نیمه تمام موجود تزریق شود.