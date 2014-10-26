بی توجهی یک شرکت خصوصی مردم زاهدان را مسموم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دفع مواد شیمایی تاریخ مصرف گذشته در حاشیه شهر زاهدان و در جوار یکی از کانال های فاضلاب که از شب گذشته موجب ناراحتی و آزار بسیاری از شهروندان شد و تعداد 16 دانش آموز را نیز روانه بیمارستان کرد.

فرماندار زاهدان با تایید این خبر در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه شب گذشته یکی از شرکت های خصوصی بدون توجه به اثرات زیست محیطی مخرب مقادیر زیادی مواد شیمیایی و سموم گیاهی را در حاشیه شهر زاهدان در میدان رسالت رها سازی کرد که این موضوع موجب مسمومیت بسیاری از شهروندان شد.

عباسعلی ارجمندی ابراز داشت: متاسفانه به دلیل این بی توجهی و با توجه به جریان آب و اختلاط با این مواد شیمیایی، گاز مشمئز کننده ای در حاشیه شهر زاهدان متصاعد شد که بر اثر وزش باد مناطق زیادی از شهر را فرا گرفت و موجب اعتراض بسیاری از شهروندان شد.

وی بیان داشت: متاسفانه به دلیل متصاعد شدن این گاز صبح امروز تعدادی از دانش آموزان یکی از مدارس حاشیه شهر و مجاور با این آلودگی دچار مسمومیت استنشاقی شدند که با اقدام سریع نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام شده و تحت مراقبت قرار گرفتند.

وی بیان داشت: با انتشار این بوی نامطبوع در فضای شهر که به بوی گاز شباهت داشت با وجود تلاش ماموران برای شناسایی در شب گذشته منبع انتشار آن کشف نشد.

به گزارش خبرنگار مهر از محل اورژانس بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان(ع) بنا بر گفته مسئولان بخش فوریت های پزشکی این بیمارستان تاکنون تعداد 55 نفر دانش اموز پایه ابتدایی و متوسطه برای درمان به این بخش مراجعه داشته و تعدادی از این دانش آموزان با دریافت خدمات درمانی مرخص شدند.